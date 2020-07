La motorada se deja notar ya en El Puerto, a pesar de las restricciones

Un accidente por carreras y exhibiciones ilegales de motos en la avenida Felipe VI, así como concentraciones de motos en diferentes puntos de la ciudad, con música y aglomeración de personas hasta altas horas de la madrugada fue el balance de la primera noche de esta atípica motorada en El Puerto, el jueves. Muchos de estos moteros, no obstante, eran locales o de zonas cercanas, ya que los hoteles no han notado una gran afluencia de motoristas estos días.

El alcalde, Germán Beardo, recordaba ante las críticas de la oposición que “hay un dispositivo especial previsto desde finales de junio, cuando se celebró la Junta Local de Seguridad”, y recordó que también se cuenta en este dispositivo con los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Y eso a pesar de que los efectivos de la Policía Local se han visto mermados, ya que los agentes se han negado este año a prestar servicios voluntarios para cubrir los turnos de la motorada.

Al menos sí han conseguido ya los agentes locales que se les dote de mascarillas homologadas, tras el plante que protagonizaron esta semana ante la ausencia de las mismas.

En el centro de la ciudad se han instalado un año más los habituales bloques de hormigón, para evitar el paso de motos a zonas peatonales, y se ha vallado la plaza de Isaac Peral y otras zonas como Micaela Aramburu. Además en Pozos Dulces se anunció un punto de control que cuando se considere necesario impedirá durante el fin de semana el acceso de motos al centro, instando a los moteros a que aparquen en los estacionamientos cercanos como el de la pasarela o el de la estación.

Tras los incidentes registrados el jueves en las barriadas de Luis Caballero y El Tejar, el alcalde aseguró ayer que “ya están blindadas para evitar concentraciones”.

Así, durante el fin de semana las motocicletas pueden circular exclusivamente por el tramo de las calles Pozos Dulces, Ribera del Río, Luja y Larga, según este sentido de la marcha, y sólo en el sentido indicado. En todo caso, a las 12 horas de las noches del viernes y sábado se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos, incluidas las motocicletas. Esta medida podrá ser modificada por las Fuerzas de Seguridad en función de la evolución del tráfico y seguridad en la Ribera del Marisco.

No obstante, y excepcionalmente, se autoriza a la Jefatura de la Policía Local, en función de las condiciones en que se esté desarrollando la circulación durante los periodos afectados por las restricciones establecidas, a permitir la circulación de los vehículos incluidos en los apartados anteriores si así fuera aconsejable.

El alcalde y la edil de Seguridad, Marina Peris, supervisaron ayer a mediodía el funcionamiento del dispositivo.

Por su parte el portavoz del grupo socialista, Ángel Mª. González, denunciaba hoy que “El Puerto contó anoche con tan solo dos patrulleros de Policía Local en servicio, a pesar de que se esperaba la llegada de las primeras motos y estaba prevista la celebración de la fiesta universitaria en la margen izquierda del río, a lo que hay que sumar la presencia de visitantes por las vacaciones estivales y la amenaza constante del Covid 19, que implica un mayor refuerzo de la vigilancia para evitar contagios”.

Sin embargo, para los socialistas “la planificación no ha sido la debida por parte del equipo de gobierno del PP y Cs, que, debido a los líos internos de la concejala Marina Peris, están dejando a un lado la seguridad ciudadana”. Como destaca González “nos consta que no existe un plan especial de seguridad para dar respuesta a este largo fin de semana, ya que los servicios se están llevando a cabo sin previsión alguna, pues las comunicaciones a los agentes llegan tarde o no llegan, y es en el momento del comienzo del turno cuando se enteran”.

El portavoz socialista reitera al alcalde, Germán Beardo, “la necesidad de tomarse en serio la seguridad ciudadana” y lamenta que “la noche de ayer en la ciudad haya sido tan molesta para portuenses y visitantes, pues hasta altas horas de la madrugada en diferentes puntos de El Puerto hubo jaleo, música alta, ruido de motos, aglomeraciones de personas sin mascarilla y sin guardar la distancia social, un accidente en la avenida Felipe VI, y todo ello sin contar con la suficiente vigilancia para evitar estas conductas, y compatibilizar el derecho al descanso con el derecho al ocio”.

Hay que recordar que el próximo fin de semana también habrá motos en El Puerto, con motivo del Gran Premio de Andalucía.