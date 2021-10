55.000 gaditanos no han querido ponerse la vacuna contra el covid a pesar de existir dosis suficientes

Unos 77.000 gaditanos mayores de 12 años de edad no se han puesto aún la vacuna contra el coronavirus. No es que no hayan podido, ya que la Consejería de Salud de la Junta dispone de suficientes dosis para atender esta demanda. Simplemente han optado por no cumplir con este compromiso social y sanitario, más allá del grupo que formen los que rechazan la vacuna por cuestiones ideológicas.

De estos miles de vecinos, habría que restar 22.504 que, según los últimos datos, tienen ya la inmunidad por haber pasado la enfermedad pero aún no han recibido la vacuna, lo que no podrán hacerlo hasta pasados seis meses desde que hayan recibido el alta médica. De esta cantidad hoy es imposible saber cuántos estarán dispuestos a poner la vacuna y cuántos la rechazarán.

En total en la provincia de Cádiz 1.041.661 personas se han puesto al menos una dosis en la lucha contra el coronavirus. De ellos, 1.001.488 tienen la pauta completa. y 17.669 la tienen incompleta.

Lo cierto es que desde principios de septiembre se ha reducido notablemente el ritmo de vacunación en toda la provincia, como pasa en el conjunto de España.

En el primer tercio del mes de octubre se han inyectado apenas 10.000 dosis. Es un tercio menos de lo que se puso en el mismo periodo de tiempo de septiembre. Si ya es un descenso más que notable, lo es más si lo comparamos con los picos de vacunación que se alcanzaron en lo más álgido del proceso, en plena temporada estival, cuando hasta 14.000 gaditanos recibían la dosis en una única jornada.

En esos momentos se podían ver largas colas en los centros de vacunación, especialmente en los equipamientos cedidos por los ayuntamientos para favorecer el proceso ejecutado con eficiación por el sistema andaluz de Salud. Estos centros ya dejaron de funcionar en su gran mayoría a la par que se eliminaban las colas.

Ante estas cifras, ante lo que está costando avanzar en la vacunación de toda la población mayor de 12 años de edad (está pendiente la autorización para los menores), la delegada provincial de Salud, Isabel Paredes, ha reiterado el llamamiento a toda la población que no se ha puesto los viales para que acuda a los centros sanitarios para recibir la dosis correspondiente.

En declaraciones a este diario Paredes reclamó la "responsabilidad social y familiar" a estas personas. "Hemos emprendido campañas de concienciación, hemos puesto en servicios unidades móviles itinerantes para facilitar la vacunación a toda la población con el objetivo de localizar aquellos focos donde haya un mayor número pendiente".

"No es una cuestión personal, es el daño que se hace al resto, a las familias y a toda la sociedad, por parte de quienes no han querido ponerse la vacuna", apelando a la "generosidad de los gaditanos y a su alto grado de responsabilidad".

En este sentido, la provincia de Cádiz lidera el ritmo de vacunaciones en el conjunto de Andalucía y tiene uno de los más altos de toda España.

El 80,5% de la población ya tiene la pauta completa, que se dispara hasta el 91,4% si se cuenta solo la población mayor de los 12 años de edad. En grupo de mayores de 60 años ya supera el 100% de los vacunados (teniendo en cuenta que por cuestiones estadísticas siempre se va más allá del 100% al incrementarse la población respecto al censo oficial que se utiliza). Entre 50 y 59 años ya se llega al 86,7%, mientras que ha avanzado de una forma más que notable el grupo más joven, entre 12 y 19 años, que a pesar de haber iniciado más tarde este proceso sanitario ya llega al 88,3% con la pauta completa. Por el contrario, parece que son más reacios en grupo de los treintañeros, con un porcentaje que se queda en el 78,8%.

Isabel Paredes descarta que se tomen medidas más radicales, de cara a obligar a la vacunación a los que hasta el momento se han mostrado reacios a ella y que tienen trabajo en las administaciones publicas, como está ocurriendo en otros países europeos. Propuestas de este tipo en España se han rechazado desde los estamentos judiciales.

Todo ello tras constatarse con cifras que desde el inicio de la puesta de la vacuna la pandemia ha ido en claro retroceso, descendiendo el número de contagiados y el número de fallecidos.

Pendiente de los datos de las últimas horas, la tasa de incidencia de la prtovincia de Cádiz apenas supera los 13 casos por 100.000 habitantes, lo que nos sitúa entre las zonas en mejor situación sanitaria de toda España. Ello no impide que Paredes lance un mensaje de extrema "prudencia y cautela", cumpliendo de forma estricta las normas sanitarias como el mantenimiento de la mascarilla en los lugares cerrados y las distancias de seguridad.

El sistema de Salud de la Junta ha iniciado también la campaña de vacunación contra la gripe, inicialmente en mayores y personas con alguna discapacidad.