El doctor Ángel Estella y la Biotécnica

LA Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio programa para esta noche en su sesión semanal la interesante conferencia sobre Bioética impartida por el Dr. Angel Estella García.

En su conferencia expondrá cuatro grandes retos bioéticos que en la actualidad se plantea la bioética clínica.

1.- Promover y mejorar la protección de los valores en investigación clínica

Se tratará el recorrido histórico de los conflictos éticos en la historia de la investigación en medicina, para encuadrar los orígenes y el auge de la bioética en la segunda mitad del siglo XX, partiendo de las atrocidades históricas cometidas en investigación, las normas reguladoras que surgieron en este campo hasta llegar a los conflictos éticos que actualmente tenemos que afrontar, tales como el de intereses, la presión de la industria farmacéutica, la falta de financiación pública de la investigación, el fraude científico y la tibieza en el seguimiento de los estudios por parte de los comités de ética de la investigación.

2.- Empoderar la autonomía del paciente en la relación clínica

Aunque se lleva décadas afrontando este reto aún queda mucho por hacer, hay que elogiar los avances acometidos en lo referente al proceso del consentimiento informado apuntando en este sentido la oportunidad de implantar experiencias innovadoras como el uso de tecnologías de la información que puedan relegar los modelos actuales burocratizados de documentación escrita. Es el profesional sanitario formado en valores el que ha de promover en su día a día la participación activa del paciente en sus decisiones de salud. La planificación anticipada de las decisiones sanitarias, los documentos de voluntades vitales anticipadas y el derecho al rechazo de tratamientos entre otros.

3.- Conseguir unos cuidados de calidad al final de la vida

Se desarrollará de forma magistral los diferentes escenarios al final de la vida desde una perspectiva ética, profundizando no sólo en su marco conceptual sino también destacando los aspectos humanos que conllevan. Se tratará sobre la eutanasia, suicidio asistido, rechazo del tratamiento , sedación paliativa y limitación de tratamientos de soporte vital, aclarando los aspectos diferenciadores entre ellos y enfatizando la importancia que ha de tener la compasión en dichas circunstancias. La tesis de que los avances tecnológicos no han de servir para prolongar la vida indebidamente sino para mejorar la calidad de los cuidados sanitarios en un entorno humanizado será expuesta con brillantez como una luz para el futuro de los pacientes.

4.- Ética de las organizaciones sanitarias. Ética cívica.

En este último punto se reforzó al hilo de lo expuesto en la conferencia la necesidad que tenemos de introducir los valores en la medicina de nuestros días, precisando gestores sanitarios, profesionales y ciudadanos formados en valores. Una bioética que garantice unos mínimos de justicia y en el que los ciudadanos adquieran el protagonismo participativo en las decisiones que atañen a los problemas que afectan a su calidad de vida. Decía Ignacio Sánchez Mejías que” el mundo entero es como una enorme plaza de toros donde el que no torea embiste”, últimamente ni embisten, se ha premiado la docilidad hasta tal punto que cada vez suena más fuerte el sonido de los cencerros de una población conformista.La esencia de nuestro sistema sanitario es y será la dimensión ética de sus profesionales a los que hemos de exigir una alta calidad moral. El compromiso, la vocación de servicio, la compasión y no abandono y abnegación han de caracterizar a los profesionales sanitarios, no bastando el tener una alta capacitación científico técnica, que sin duda es exigible, y se antoja insuficiente , si no se añaden los valores que hacen única la profesión médica.

La ética de los cuidados sanitarios de nuestros días ha de ser la del cuidado de lo vulnerable y la ética de la responsabilidad.

El destacado conferenciante es Doctor en Medicina, Facultativo especialista en Cuidados Intensivos en el Hospital del SAS de Jerez, experto en bioética con amplio curriculum clínico , docente e investigador, siendo innumerables sus publicaciones científicas nacionales e internacionales.

El acto tendrá lugar en la sede social de la Academia sita en calle Consistorio 13 en Jerez a las 20 horas.

