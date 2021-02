Muere Luis Gil, guitarrista de la banda de rock 'Los Solos' y fotógrafo del Circuito

Luis hacía feliz a la gente. Provocaba la carcajada y la admiración de quienes estaban a su lado, ya sea a través de su cámara, de su guitarra, de su pintura o de su voz. Daba igual porque Luis, como ha escrito Blanca Pardo Gil, "eres un hombre del Renacimiento, pero sobre todo, eres un hombre bueno".

El jerezano Luis Ángel Gil Pinedo ha fallecido. El mundo de la música y la fotografía llora la pérdida de uno de los fundadores de la banda de rock andaluz 'Los Solos' y de un mítico fotógrafo del Circuito, de los últimos de carrete en mano. Familia, amigos y seguidores de Gil han llenado de emotivos mensajes las redes sociales, poniendo en valor el carisma del guitarrista. "Historia por sí mismo del Circuito, con el germen de las carreras en el Polígono San Benito y en El Portal. Excelente músico, filántropo y apasionado pintor. Para mí, la última curva de Jerez lleva su nombre, lo siento por Jorge Lorenzo. Se me hará raro y difícil no ver ese puesto 19 con Luis rodilla al suelo, haciendo fotos. No hay piloto andaluz de las tres últimas décadas que no haya tenido una foto suya hecha por Luis Ángel Gil Pinedo", ha escrito el fotógrafo Álvaro Rivero.

Pepe Arcas, músico y amigo de Gil, subraya que el guitarrista jerezano fue "uno de los padres del rock and roll en Jerez. Un enamorado de la música, hizo lo que siempre le dio la gana. Era un bohemio trabajador que nunca dejó su pasión por la música. Amigo de sus amigos, un hombre de buen carácter, cercano y ocurrente. Lo echaré mucho de menos y amigo, volveremos a tocar juntos en el cielo".

Desde el Circuito de Jerez han destacado que Luis Gil "además de fotógrafo habitual, era una grandísima persona. Polifacético artista, fotógrafo, pintor, músico, ilustró gráficamente el Circuito desde su nacimiento hasta hoy en día. DEP".

Luis, su hermano Tito, Kiko Guerrero y Manolo Amezcual revolucionaron la provincia a finales de los años 60 con 'Los Solos', un grupo para el que no había límites ni barreras. Nunca dejó de subirse al escenario, de sentir la música y de inspirar a nuevas generaciones. De llenar de color la vida con sus acuarelas, de sonreír para cada fotografía y de disfrutar de la vida. Descanse en paz.