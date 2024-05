El CTM Jerez femenino de División de Honor gana a Linares y jugará el play-off

El CTM Jerez ha llegado al final del curso en las diferentes ligas nacionales y autonómicas con muchos objetivos conseguidos y con el buen sabor de haber realizado una buena temporada a nivel general. El equipo femenino de División de Honor se imponía el sábado por la tarde al Tecnigem de Linares por 4-3 en el dobles final con una gran actuación de las locales. Abril González, que esta cuajando una campaña brutal, sumó dos puntos, uno Mercedes y las dos cuajaron un dobles sublime, llevando a la escuadra jerezana a la victoria y a la fase de ascenso por tercer año consecutivo a la máxima categoría nacional. Pilar Frías fue la tercera jugadora de Jerez, se convirtió en la jefa del equipo con su experiencia y veteranía.

El combinado de Primera Nacional, el Tododisca Jerez, pese a su derrota en casa frente al Bahía de Cádiz asegura una nueva temporada más su presencia en la categoría. José Manuel Martínez, Fernando Izquierdo y Sergio López fue el trío titular elegido por su entrenador para este último encuentro. El conjunto de Segunda Nacional, el Mazda Jerez, realizó un partido muy completo frente al conjunto de Chiclana, con una victoria por 4-3 en el dobles final con una gran actuación de los jóvenes Virgilio Lora y Javier Galán jr., que fue el líder del equipo jerezano con su dos victorias particulares y participando junto a su compañero de equipo Virgilio Lora en el dobles final. Este recital soñar con una gran actuación en los próximos compromisos tanto a nivel autonómico como en el próximo Campeonatos de España. Virgilio, con una victoria a nivel particular y otra en el dobles, fue otra de las grandes alegrías de la tarde. Ambos fueron acompañados magistralmente por el veterano Eduardo Cáliz, que no solo aportó en la mesa, si no con su veteranía desde el banquillo dando esa tranquilidad necesaria a los pupilos más jóvenes en los momentos claves del partido.

El Chematm se impuso por 4-2 al Dos Hermanas de Liga Andalucía, y queda a la espera de la decisión final de la Federación Andaluza a la hora de estructurar los equipos que jugarán la fase de ascenso a la Segunda División Nacional. El Maxcolchón, pese a la derrota por 4-2 frente a Ubrique, sella la permanencia un año más. Buen partido de Curro Bermejo, Salvador de la Barrera y Pedro Alberto Fernández. En Súper, el Promesas se impuso por 4-2 al Barbate y firma el ascenso directo de categoría a la Liga Andalucía, teniendo ya el club tres equipos para la próxima temporada en esta división. Berta López, Javier Galán Jr y Javier Galán Padre fueron los artífices de la victoria frente al conjunto barbateño.

El Tododisca de Súper mantiene la categoría finalmente con una magistral victoria en la última jornada liguera con un trío inédito, compuesto por José Pulido, Claudia Reynaldo y Alejandro Galán. José fue el líder del equipo con dos victorias individuales y un punto de Claudia Reynaldo, la recién y brillante galardonada en la Gala del Deporte de Jerez, y otro de Alejandro Galán, que con solo ocho años logró un gran triunfo. En División de Honor Andaluza, el Bodegas García Delgado no pudo sumar un triunfo en su visita a Lebrija, donde Juan Carlos Rojas, José Torrejón y Franky Benítez desarrollaron un gran juego.