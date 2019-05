Manuel Valencia y José Carlos Gómez, en el II Festival de la Guitarra Flamenca

Por segundo año consecutivo, la guitarra flamenca quiere convertirse en protagonista del verano en Jerez. Lo hará a través del II Festival Internacional de Guitarra Flamenca, que organiza el empresario Mario González, junto a Santiago Lara, director artístico, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y Diputación de Cádiz.

La principal novedad con respecto a la primera edición radica en el lugar de celebración de los conciertos, que del patio de San Fernando del Alcázar pasará a Los Claustros de Santo Domingo, otorgándole así un carácter más íntimo, tal y como ha recalcado la organización.

Otra de las novedades la encontramos en el cambio de fechas, pues en este 2019 se ha optado por adelantar las mismas a la primera semana del mes de julio, de tal forma que el festival se desarrollará los días 4, 5 y 6 de dicho mes.

El concurso de guitarra volverá a ser el eje fundamental de esta iniciativa, sobre todo tras la buena acogida del pasado año, cuando la participación alcanzó los 38 inscritos, con guitarristas procedentes de distintos puntos del país e incluso del extranjero.

Para seguir creciendo, a la cita se ha sumado este año la Peña Flamenca Buena Gente, que ha querido contribuir a su desarrollo incorporándose a la organización y ofreciendo su sede, que será enclave para la final, a celebrar el 4 de julio. Además, en la Nave del Aceite se celebrará previamente la conferencia ‘Maderas cantaoras’ del luthier Javier Mejías.

Los conciertos arrancarán el día 5 de julio con el jerezano Manuel Valencia que ayer reconocía la responsabilidad que supone siempre tocar en Jerez. “Me pone nervioso, siempre hay que darlo todo. Si Jerez ya cuenta con un gran Festival de baile en febrero y marzo, y luego está el de cante, que conocemos como la Fiesta de la Bulería, es importante que haya también uno de guitarra como éste. A veces no se le da la importancia a la guitarra que realmente merece”, agregó.

El guitarrista jerezano contará además con la colaboración especial del cantaor David Carpio.

La segunda cita concertística corresponderá a otra gran guitarra de la provincia, la del algecireño José Carlos Gómez. Será el día 6 de julio. Gómez traerá a Jerez su anterior trabajo, ‘Origen’, un disco en el que demostró su calidad interpretativa y creativa. El de Algeciras lanzará el próximo 10 de mayo el disco ‘Pasaje andaluz’, un trabajo de tres movimientos grabado en los estudios de RTVE en Bratislava con la Orquesta Sinfónica de Bratislava y con los arreglos de Miguel Ángel Collado.

En su comparecencia ante los medios, destacó que “este Festival es muy necesario para la guitarra, que necesita todo el apoyo de los promotores. En Jerez se me trata muy bien, se me quiere y por eso me voy a dejar el corazón. Le deseo un gran futuro a este Festival”, dijo.

El festival de la guitarra contará también con clases de maestro del guitarrista jerezano Santiago Lara.

Finalmente, Francisco Camas, teniente de alcaldesa de Cultura, ensalzó el proyecto y anunció la presentación de nuevas propuestas flamencas para después de feria.