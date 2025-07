Ana Belén descorcha emoción este sábado en Tío Pepe Festival con su gira 'Más D Ana'

Han pasado ya seis años desde Vida, el último tour oficial de Ana Belén. Y eso para una artista que lleva casi toda su vida encima de los escenarios es demasiado tiempo. Ana Belén llega este sábado 19 a Tío Pepe Festival en una parada de excepción de su gira para 2025, Más D Ana, que la reafirma como un referente indiscutible de la escena musical.

El concierto que, a partir de las 22.15 horas albergará el escenario de la imponente Bodega Las Copas, trazará un recorrido emocional por los grandes éxitos de su repertorio, esos que ya forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, al tiempo que descubrirá en directo temas de Vengo con los ojos nuevos. Con este nuevo álbum, que vio la luz hace unas semanas, la artista rompe con su silencio discográfico tras la publicación de Vida en 2018.

Acompañada de una banda de músicos de lujo dirigida por David San José, Ana Belén volverá a conectar desde la emoción y la renovación, reafirmando su lugar como una de las grandes voces de nuestro país, con una de las carreras más sólidas de la industria musical en español de las últimas décadas.

Ana Belén ha sabido compatibilizar su presencia en los universos de la música, el teatro, la televisión y el cine desde el comienzo de su prolífica carrera. Su larga trayectoria es un recorrido por la historia reciente de todas estas disciplinas artísticas, plagada de hitos.

Con un elegante espectáculo escénico cuidado al máximo detalle en el que cada canción se convierte en relato, Ana Belén construirá este sábado en Tío Pepe Festival un diálogo íntimo con su público, en el que alternará emoción, memoria y honestidad.

Una programación diversa

Hasta el próximo 16 de agosto las Bodegas Tío Pepe acogerán una programación irrepetible y marcada por la presencia de leyendas internacionales de la música. Una alineación de artistas que han marcado la historia de la música y que se sucederá en un entorno único.

Subirán al escenario artistas de la talla de Gloria Gaynor (24 de julio), The Beach Boys (29 de julio), Luis Fonsi (30 de julio) y Carlos Santana (4 de agosto) en una edición que aúna talento intergeneracional y estilos diversos. El cartel se completa con otras propuestas internacionales como el homenaje This is Michael de Lenny Jay y Jennifer Batten (25 de julio) y Rumours of Fleetwood Mac (3 de agosto), además de con una potente programación nacional que incluye a Rosario (20 de julio), Paloma San Basilio (26 de julio), Mikel Erentxun (27 de julio), Coque Malla (1 de agosto), Pastora Soler (2 de agosto), Café Quijano (5 de agosto), Maldita Nerea (8 de agosto), Marina Reche (12 de agosto) y María José Llergo (16 de agosto).

El flamenco también ocupa un lugar destacado gracias al ciclo Solera y Compás, que este año contará con las actuaciones de los guitarristas Antonio Rey (9 de agosto) y Yerai Cortés (14 de agosto), el cantaor Rancapino Chico (15 de agosto) y el espectáculo Territorio Jerez (11 de agosto), que recupera la esencia más pura de este arte universal.

La programación se completa con las propuestas escénicas del dúo cómico Aguilera y Mení (10 de agosto) y Comandante Lara & Cía (13 de agosto), que aportan humor y acento andaluz en Tío Pepe Comedy.

Veranea en la Bodega 2025 propone un verano diferente: íntimo, vibrante y profundamente andaluz. Como celebración de lo sensorial, y propuestas que trascienden lo culinario, la alta gastronomía vuelve a ser uno de sus grandes pilares. El restaurante Pedro Nolasco, ubicado en la emblemática calle Ciegos, considerada una de las más bellas del mundo, propone un menú de autor maridado con vinos de González Byass y una cuidada ambientación.

Por su parte, el chef Javier Muñoz, del restaurante La Carboná, llegará la noche del 7 de agosto a las bodegas para conquistar entre vinos y fuegos y rendir un homenaje a Jerez desde su esencia. El Huaso propondrá los días 8 y 14 de agosto un maridaje insólito de carnes a la brasa y vinos en una puesta en escena espectacular. A ello se suma The Village, un punto de encuentro antes y después de cada concierto con tapas gourmet, vinos y cócteles, en el que alargar las noches de baile con los post conciertos y sesiones de DJ de Tío Pepe Festival Club.