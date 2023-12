Así canta Jerez en Navidad, el villancico de hoy en día

Tres días, tres llenos. Si a eso añadimos que las entradas para estos tres días se vendieron en apenas unas horas, nos damos cuenta de la trascendencia que hoy por hoy, ha adquirido 'Así canta Jerez en Navidad', una formación que estos días ha exhibido su espectáculo en el Teatro Villamarta. Ya desde antes de empezar, el público, bullanguero y ansioso de villancicos, expresaba en voz alta algunas de sus letras, otra señal de su éxito inequívoco.

Esta formación, liderada por Luis de Periquín, maneja conceptos clásicos de la Nochebuena de Jerez, villancicos populares de toda la vida a los que ha dotado de una personalidad propia, que no es fácil. Respetando la tradición, como le ocurre por ejemplo con los Quintos Mare, el grupo imprime una frescura radiante que ha logrado convencer a un público variopinto en el que tienen cabida las nuevas generaciones, pero también, como se pudo comprobar en el teatro, a los más mayorcitos. A todo ello, añaden un repertorio propio, repertorio que no se despega demasiado de lo antiguo, pero que maneja directrices actuales y pegadizas, no en vano, algunos de ellos, como podemos comprobar en las múltiples zambombas que se viven estos días por Jerez, ya empiezan a calar en la tradición oral.

Por eso, el momento de alzado del telón fue una auténtica explosión, algo parecido a esa sensación que se tiene cuando se va a un concierto de grandes dimensiones y aparece el o los protagonistas.

En este regreso a su tierra, 'Así canta Jerez en Navidad' regaló a los asistentes un espectáculo de casi dos horas de duración en el que alternaron villancicos nuevos, algunos estrenados para la ocasión, con otros de años atrás que el público tarareaba al compás de la música.

Dentro de las novedades destacó La Pava, un villancico muy en la línea del grupo, por bulerías y sobrado de compás, Jaleo, el single de esta Navidad, unos tangos de corte clásico que también han pegado bastante, 'Tu diciembre santo', de aires renovados e interpretado por Joselete de la Mayeta, y especialmente pegadizo, o 'La luna mare'.

No faltaron otros ya consolidados como 'La Samaritana', de los más solicitados por el público, 'Dicen que nació', 'El nazareno', 'La promesa', donde destacaron los contrastes entre las voces de Manuela Carrasco y joven Pilar de Remendao, muy flamencas y brillantes, un histórico como 'los Quintos Mare', con las magníficas guitarras de Nono Jero, Madriles y Fernando de la Morena, y el rescatado 'Tiene que tiene', esa composición de José Gallardo y Luis de la Chica que el grupo ha engrandecido y que es, hoy por hoy, el top one de esta Navidad.

Con respecto a años anteriores, Luis de Periquín, responsable del grupo, cambió la estructura de su espectáculo, dando esta vez más importancia al grupo y restando protagonismo a los solistas, que también los hubo y buenos. Así, La Junquera y la Junquerita ya brillaron en la Samaritana, algo que también hicieron Manuela Fernández y Fanía Zarzana, Manuela Fernández y "mi sobrina Manuela", como la llamó Luis al presentarla, con giros imposibles en sus quejíos. En esta terna no podía faltar Rocío Valencia, un portento de garganta, que regaló una versión inmejorable de otro estreno, el villancico 'María', o Manuel de Cantarote, con ese metal gitanísimo.

'Viva tu pare Periquín', se oyó entre la platea en medio de la noche. Porque se quiera o no, el peso de 'Así canta Jerez en Navidad' lleva el sello de los Carrasco, los hijos del añorado guitarrista, pues dentro de su elenco y al margen de Luis, que pone el ingenio y la inquietud, sus hijas Manuela y Dolores son piezas fundamentales, como lo son Juan Diego Valencia y su hijo, y especialmente Nono de Periquín, un artista querido por el público y que siempre cumple. Pero para esta ocasión tan especial, se incorporó Manuel Jero, cuya guitarra se marcó un solo apoteósico, metiendo a su manera las notas del villancico 'Yo te traigo'.

La noche culminó con un fin de fiesta por bulerías, en el que las pataítas de Juan Grande, insuperable, el arte de Ana Parrilla o el elegantísimo Manuel de la Lary pusieron las notas de color.