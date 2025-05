Ocasión irrechazable de ver en Jerez a Agnostic Front, históricos del hardcore punk

Jerez/La noticia de que una banda histórica del hardcore punk norteamericano como Agnostic Front ofrezca ahora un concierto en Jerez de la Frontera es como una especie de reconocimiento a todas esas personas que auparon a la escena local jerezana como una de las más reconocidas de Andalucía y dentro del panorama nacional de este género musical hace ya unos años.

Promotores, productores y, sobre todo bandas, que desde mediados de los años noventa y hasta bien entrados el siglo XXI engrosaron un ambiente musical en la ciudad del que formaron parte, entre otros, Txuminos Imberbes, G.A.S Drummers, Truth Through Fight, Second Division, Sherry Soldiers, Minority Of One, Decadence, Poder de Cambiar, Dry Dogs, Hot Garlic, y, recientemente, otras como Reo, Kardinal Punch y Good Times.

La actuación de los neoyorquinos Agnostic Front será en nuestra ciudad de rebote (acaso importa) tras la cancelación de su bolo en Sevilla previsto para el próximo lunes 12 de mayo en medio de su gira internacional Last Warning Tour 2025 y que incluye paradas en Países Bajos, Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania y España, con nueve citas, entre ellas, la nueva en Jerez de la Frontera.

Para los que no conozcan la trayectoria de Agnostic front, recodar que son una de las bandas más longevas y veteranas de la historia del Hardcore, en activo desde el año 1981.

Sus dos cabezas visibles son Vinnie Stigma, guitarra solista y Roger Miret, voz, "frontmans sin igual en el mundo del hardcore, y sin tregua ni remisión, llevando a todas las esquinas del mundo su mensaje positivo y de lucha por la igualdad y la fraternidad", señalan desde la organización de la velada.

Llegan acampañados de Mike Gallo al bajo, Danny Lamagna a la batería y Craig Silverman en la guitarra rítmica. Debutaron con el ep 'United Blood' en 1983 y han editado doce álbumes de estudio hasta la fecha. El primero en 1984 con Victim in Pain (Rat Cage Records) y el último en 2019, Get Loud! (Nuclear Blast Records).

En el concierto en La Bodega Skate Center les precederán 𝐂𝐑𝐈𝐌, una de las bandas más activas de la escena Punk Rock estatal procedentes de Tarragona, y 𝐑𝐄𝐎, un grupo jerezano de street punk / Oi! formado de las cenizas de otras formaciones locales.

Fecha y lugar del concierto de Agnostic Front en Jerez

Fecha y hora: Lunes 12 de mayo Apertura Puertas: 20:00 h. Inicio conciertos: 20:30 h.

Lugar: La Bodega Skate Center (C. Cañada Miraflores, 4Z, 11408 Jerez)

Precio: 25 euros anticipada y 30 euros en taquilla. A la venta en Malamúsica en Jerez y la página web www.hfmncrew.com (1,5 euros gastos de gestión)