Los jerezanos Nadie Patín se inspiran en su paisano Sorderita en 'Alegrías'

Los jerezanos Nadie Patín se inspiran en su paisano Sorderita para regalar a sus seguidores 'Alegrías', cuarto adelanto del que será su próximo LP, tras los tres sencillos 'Persiguiendo a Amy', 'Una nueva vida' y 'El futuro'.

"Está inspirada en unas letras por alegrías de José Soto 'Sorderita'. No es una versión como tal, porque tiene letras nuestras también, y le hemos cambiado muchas cosas. Pero se la hemos enseñado a él y le ha gustado mucho ¡y nosotros estamos muy contentos!". Así de ilusionados se muestran Nadie Patín al hablar de su nuevo single, titulado como no podía ser de otra forma 'Alegrías'.

Y es que estamos ante una canción que, con un ojo puesto en Ketama y otro en Los Planetas, es, como dicen nuestros vecinos galos, joie de vivre. Pura alegría de vivir, vamos. "La consideramos alegre, veraniega y diferente", nos cuentan Nadie Patín. "Habla sobre estar súper enamorado, sobre estar en una nube. En esta ocasión, hemos dejado atrás el rencor y las lamentaciones para abrazar un nuevo amor, que nos devuelve la vida de nuevo".

Producida una vez más por el ubicuo Paco Loco, que se ha convertido en otro pilar para Nadie Patín —"como siempre, aporta su magia para compensar nuestro mensaje con su distorsión más amorosa".

No es para menos: sus dos anteriores EP —'El Boquete' y 'Siete Láminas'— no solo cimentaron ese particular sonido, que muchos tildaron de skate pop, sino que también llamaron poderosamente la atención de medios tan destacados como Neo2, Jenesaispop, Ruta 66 o MondoSonoro.