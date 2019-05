“Alberti es el mejor letrista que he tenido”, dice el cantautor Fernando Polavieja. Los poemas del portuense y la música del jerezano se buscan, se encuentran y finalmente, se aman. Una poesía que respira la provincia de Cádiz, el mismo aire que siempre ha dado vida al músico. “Si me fuera, amante mía,/ si me fuera yo/ si me fuera y no volviera, /amante mía,/ yo,/ el aire me traería,/ amante mía, /a ti”. Dice ‘San Rafael I. (Sierra de Guadarrama)', uno de los 68 poemas del libro ‘La Amante’ (Litoral, Málaga, 1926) de Rafael Alberti, al que ahora le canta Fernando Polavieja. Un proyecto que el autor tenía pendiente y que ya es una realidad.

Un disco-libro con portada de Crespo Laínez, grabado en Estudios Pegamento, en el que Polavieja ha musicado 12 de aquellos poemas junto al cuarteto de cuerdas ‘Totem Ensemble’. Jesús Fernández Palacios, en el texto introductorio de la obra, dice que cuando Fernando Polavieja canta ‘La Amante’, “su melodía nos embarga de nostalgias acentuadas por los hermosos acompañamientos e intermedios de violines y violas, y son otros climas y otros ríos, otras plantas y otros olores, personajes y sabores los que horadan el oído y llegan hasta el alma. Son los compases del poeta con sus poemas que inspiran al músico en sus canciones y revitalizan el ánimo y la confianza en la condición humana. Un mérito que comparten los dos, una gratitud inmensa”.

Una tercera obra que llega tras ‘Marinero en tierra’ de Alberti y ‘El desenterrador de vivos’ de Carlos Edmundo de Ory. “Alberti es tan musiquero que hasta él mismo llama en este libro a su poemas canciones”, dice Polavieja.

‘La Amante’ es fruto de un viaje desde Madrid al norte que Alberti hizo con el dinero que ganó en el Premio Nacional de Literatura por ‘Marinero en tierra’. Se marchó con su hermano Agustín, que precisamente representaba vinos de Jerez y coñac. Estos 12 poemas son una buena muestra de lo que se ha llamado por Luis García Montero “Cuaderno de bitácora terrestre” en el que Alberti traza su propia cartografía poética de un memorable viaje de ida y vuelta a través de las altas tierras de Castilla hasta los litorales del norte que bañan a Cantabria y a las Vascongadas.

¿Por qué Alberti? “Porque somos los dos de por aquí y me resulta muy familiar tras ‘Marinero en tierra’. Para ‘La Amante’ pensé que quedaría muy bien cantarla con ‘Totem Ensemble’, que es maravilloso. Ahí el malo soy yo (bromea). Se nota que le han puesto mucho cariño". 32 minutos y 10 segundos. Es lo que dura este tercer trabajo de Polavieja. Sorbos cortos, con la imprescindible compañía de Luis Balaguer y Javier Salmerón.

Fue Alberti el inspirador para su primer trabajo, y vuelve a serlo para el ‘penúltimo’.“Creo que ‘La Amante’ de Rafael Alberti –añade Luis Eduardo Aute en el disco-libro– no admite otra ‘musicación’ que la que ha compuesto, muy brillantemente, Fernando Polavieja: una suite de cuarteto de cuerda navegando por entre los magníficos versos del poeta Gaditano”.

La obra se podrá conseguir con este Diario a partir del domingo 2 de junio por 9,95 euros, más el cupón del día.