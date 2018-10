'El médico' materializa sus sueños

Como a tantos otros lectores que sucumbieron a los encantos del libro, el dramaturgo Félix Amador (Moguer, 1965) vivió como una experiencia memorable adentrarse en las páginas de El médico, de Noah Gordon. "Había dejado de escribir y el libro me inspiró para volver a hacerlo", recuerda el onubense, para quien la historia de Rob J. Cole, un joven inglés que en el siglo XI emprende un largo camino para convertirse en médico, "habla no sólo de aventuras, de viajes, del ansia de conocer, sino de algo más trascendente, de alguien que persigue su sueño sin saber si éste se va a cumplir o no". El autor forma parte del ambicioso musical, una producción andaluza, que tras varios conciertos sinfónicos se estrenará el próximo día 17 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid ya como un espectáculo "a la altura de Broadway, con una escenografía gigantesca y un vestuario de película", dice Amador. Un montaje que más allá de su complejidad técnica aspira a conmover al espectador: "Lo que diferencia a esta propuesta -defiende el escritor- es que la gente sale emocionada, en algunos pasajes llega a llorar. El médico es una historia épica, pero lo importante es que trata sobre sentimientos que todo el mundo puede conocer".

Para hacer el libreto, Amador trabajó codo con codo con el compositor Iván Macías (Moguer, 1982), con quien había colaborado entre otros proyectos en un musical basado en Germinal, de Émile Zola. Para el músico y director de orquesta, El médico les ha brindado "un viaje fascinante" en el que se sumergió en "todas las culturas que conviven en el libro, en las armonías judía y árabe, un legado que adaptamos al siglo XXI". ¿Cómo se trasvasa a una partitura un argumento que abarca 800 páginas? "Con muchísimo trabajo", sentencia Macías, que ha "interiorizado y procurado transmitir esas emociones que encierra la historia" a través de una música "muy cinematográfica, muy natural, que va a enganchar a la gente que venga".

Como su protagonista, Macías, que alternará la dirección musical de las funciones con Óscar Martín y María Ramos, la primera mujer que se pondrá al mando de la orquesta de un musical en España, ha visto materializarse varios sueños desde que se embarcó en la empresa de El médico. El primero fue lograr la aceptación de Noah Gordon y de su hijo Michael, que se implicaron en el proyecto con entusiasmo. "Cuando lo visitamos, Noah oyó lo que había compuesto para el prólogo y dijo que era como si estuviese leyendo su libro, se emocionó mucho", evoca Macías. Otro hecho que enorgullece al músico -"aquello fue una de las mejores sensaciones que he vivido en mi carrera", afirma- es que la London Symphony Orchestra ha grabado temas de la obra para un disco que ha tenido como productor a Kevin Killen, conocido por sus trabajos con U2, David Bowie, Peter Gabriel o Elvis Costello.

Sofía Escobar (Mary), Adrián Salzedo (Rob), Joseán Moreno (Barber), Alain Damas (el Sha de Persia) y Ricardo Truchado (Avicena) encabezan un reparto de 40 actores al que respaldan 20 músicos "y más de 50 técnicos que permitirán que todos los días se levante el telón", prosigue Macías. Las ambiciones con las que ha sido concebida El médico, que en su equipo técnico reúne a profesionales como el director de escena José Luis Sixto, el escenógrafo Alfons Flores o el diseñador Lorenzo Caprile, han obligado a remodelar el Teatro Nuevo Apolo. "Desde 1992, cuando se representó Los miserables, el espacio no había tenido una transformación así", señala Macías, feliz ante una producción andaluza que despierta interés en el mundo. "Esta franquicia nace en Madrid, y en otros países se va a ver algo que se ha gestado aquí. Es bonito porque normalmente el recorrido es al revés. Hay propuestas para hacerla en Alemania, Italia y Reino Unido". Como les ha enseñado su héroe, el destino puede hacer realidad las fantasías más hermosas.