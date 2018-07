Luis García Montero se muestra desbordado, “completamente loco”, desde que se ha hecho público su nombramiento al frente del Instituto Cervantes. Hacía unos días que Pedro Sánchez le había hecho el ofrecimiento; el tiempo suficiente para reflexionar y aceptar, para conversar con la rectora Pilar Aranda sobre su excendencia en la UGR y para decidir cómo diseñar la nueva hoja de ruta de la institución.

–¿Cuándo se enteró usted de su designación para el Cervantes?–El presidente del Gobierno me llamó hace unos días para pedirme que me pensara el nombramiento. Lo consideré, le respondí que era un honor y ayer me confirmaron que pasaría al Consejo de Ministros. Hoy se ha oficializado y mañana se hará la firma. –¿Ha tenido tiempo en estos días de hablar con su antecesor, con el poeta y crítico Juan Manuel Bonet? –Claro, he tenido tiempo de hablar con Bonet y pedirle que nos veamos para solicitarle consejo y aprovecharme de su conocimiento de la institución. –Bonet ha abierto sedes en Beirut y Manila y ha impulsado el tema de las exposiciones de arte y fotografía. ¿Ha previsto usted ya algo de su línea de actuación?–No, nada aún. Lo primero que tengo que hacer es hablar con la gente del Cervantes y conocer por dentro la institución. Primero me interesa saber la opinión de gente como él o los directores de las sedes. A partir de ahí empezaré a trabajar con el convencimiento de que el español es una de las grandes riquezas culturales del mundo por el número de hablantes pero también por la calidad de la literatura española y latinoamericana. Y nos ofrece la posibilidad de abrirnos al mundo. –Como catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, tiene mucha experiencia en ese sentido. –Soy profesor de Filología desde el año 81 y publiqué mi primer libro en el 80, llevo casi 40 años dedicado a esto. Tengo experiencia en la riqueza y las posibilidades del español y las otras lenguas de España dentro de la cultura y de la literatura y quiero responsabilizarme de sacarle el máximo rendimiento a eso en estos momentos. –Este nombramiento, en ese sentido, le obligará a pedirse una excedencia de esa faceta de docente en la UGR. –Claro, lo primero que hice cuando decidí aceptar fue hablar con la rectora, con Pilar Aranda, y con el director del departamento en el que trabajo, Andrés Soria Olmedo. Estuve hablando con ellos porque en efecto tengo que dedicarme al Cervantes. –En estos días, hasta que se ha hecho público, ¿ha intercambiado ya algún consejo, alguna felicitación especial, alguna recomendación de su esposa, Almudena Grandes? –He hablado con ella y con mis hijos y poco más, porque tampoco se puede uno poner a comentarlo hasta que no se hace público. Por una parte, por precaución por si al final no salía. Y, por otra, por la elegancia de que sea quien lo tenga que comunicar quien lo comunique. Lo que sí he hablado con mi mujer es la ilusión que supone un cargo que de alguna manera tiene que ver con el desarrollo de mi carrera como catedrático de la Universidad de Granada y la posibilidad de trabajar para difundir la cultura española.