Fue un clamor general. En la transición la amnistía era una condición indispensable para comenzar el camino a la democracia. En algunos sitios se añadía “y estatuto de autonomía”.

De hoy al viernes 29 se sabrá si, como es previsible, Feijóo fracasa en su investidura. Desde ahí, para que haya gobierno, habrá esencialmente dos alternativas: gobierno de coalición en torno a la izquierda o nuevas elecciones. La coalición necesita de los votos de los independentistas catalanes, que ponen condiciones muy duras como la amnistía para los encausados/condenados/huidos por el proceso soberanista de 2017 que llegó a proclamar la independencia… para anularla a los pocos segundos.

El argumento principal en favor de esa amnistía -la normalización de la convivencia en y con Cataluña- es de peso. Por conseguirlo, merecería la pena cualquier esfuerzo razonable. Y estaría bien que dejaran de escandalizarse los hipócritas que en su día promovieron amnistías fiscales -sí, ¡amnistías!- de alguna de las cuales llegaron a beneficiarse altos cargos del estado.

Volviendo al tema, la amnistía es una decisión muy seria que no se puede tratar con frivolidad y que debería ir acompañada de, al menos, las siguientes condiciones/garantías: - Que no se vuelva a repetir lo ocurrido en 2017. No a la unilateralidad y evitar en lo posible la judicialización de la política; - Que Cataluña se convierta en un espacio amable para todos los catalanes, sean independentistas o no; - Que no se discrimine económica y administrativamente a otras nacionalidades y regiones del estado, como Andalucía con su historia propia y su 28-F, y se consolide un estado federal y solidario. Sí, solidario. No vale aquí lo de “el negoci és el negoci”.

Si esto no se consigue, y para evitar un fiasco histórico, lo mejor sería elecciones otra vez.