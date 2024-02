Es cierto que los extremos casi nunca se tocan. Que las espirales acaban en el infinito y que los polos opuestos se rechazan. Por eso, no es de extrañar que las cosas sucedan tal como lo hacen porque son tiempos de descuento de todos los temas. Nadie está ahora en vilo por nada. Todo el mundo dejándose ir a verlas venir y a intentar que los días pasen sin pena ni gloria. Menos para los de siempre. Los idiotas fenilpirúvicos que hacen leña del árbol caído, que consiguen que un cartel de Semana Santa se convierta en trending topic por el solo hecho de ser original, que las redes hiervan con tal o cual estribillo carnavalero y que la gente de siempre haga viajes a Fitur cómo si de bienvenido Mr. Marshal de los años mozos se tratara. La impronta de que el sonido ambiente sea más importante que el sonido verdadero o que el árbol no deje ver el bosque es tan actual como antigua. Desde siempre han existido leyes de amnistía, leyes sobre la libertad de prensa o sobre indultos de uno u otro color. Desde siempre han existido carteles anunciadores de la semana santa, o de ferias o de carnavales que han dividido a la opinión pública a favor o en contra. Lo importante es saber situarnos y comprender que, ahora más que nunca, la publicidad y las redes sociales son las principales armas que tiene nuestra civilización para hacer que la naturaleza en estado puro parezca todo lo contrario que lo que realmente es. No podemos acudir a explicar todo con la sorpresa o la improvisación. Todo está pensado y más que pensado. El control que tienen los grandes grupos de poder a la hora de llevarnos hacia un camino u otro o la picardía de los grandes medios para refregarnos las noticias que les interesan está muy estudiada. Más que estudiada, conspirada milimétricamente para hacernos comulgar con ruedas de molino, hacernos creer en lo increíble y conseguir un aborregamiento encefálico generalizado en beneficio de ellos. Así nos vá.