Dos veces he presenciado la ópera ‘Carmen’ de Bizet, además de varias ocasiones a través de internet, con diferentes puestas en escena. Leí las crónicas sesudas en los dos periódicos importantes de Jerez, que me parecieron muy técnicos en lo que se espera de personas doctas, estudiadas, conocedoras de los matices de las voces, pero el texto, la letra, basada en la novela de Mérimée, meollo de esta ópera, el asesinato de Carmen, se pierde entre la música. Se desarrolla en los años 1840. Ya las mujeres comenzaban a exigir sus derechos igualitarios.

En el año 2011, en Diario de Jerez, La periodista Arantxa Cala publicó una entrevista a la cantante María José Montiel, que interpretó Carmen, con el mismo montaje de Francisco López, que acertadamente titulaba: “Carmen es una víctima del maltrato, la misma violencia de género que vemos hoy”.

El exotismo de la ópera: gitanas trabajadoras, atrevidas, toros, ejército ocioso, música embriagante (la he oído completa cinco o seis veces), vestuario colorido, nos embriaga y nos hace olvidar que Carmen es una mujer que lucha por su libertad ante el machismo poderoso. Don José la tira por los suelos dos veces antes de asesinarla, pero Carmen proclama: Viví libre, libre, y moriré libre. A veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Aplaudimos fuertemente la interpretación de la artista Arteta y a cada uno de los actuantes. Pero no se produjo la catarsis griega.