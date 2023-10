Catalán, vasco, gallego, castellano, caló…

Me parece de justicia que en el Parlamento se expresen en su lengua vernácula las distintas culturas del ruedo ibérico. Es una gran riqueza de España, y este hecho facilitará la mejor comprensión de nuestras culturas. Yo pasé un mes en Bilbao en formación bancaria, en 1967, y me interesé por el euskera. Con un librito, de la COPE, comencé a estudiar. Interesante. Recuerdo: “Zu zara neska polita”, “Eres una chica guapa”. Lo dejé por difícil, al menos para mí.

Pues lo aprobado en el debate de investidura, entre el original, la traducción al español y la traducción escrita, apenas me enteraba del debate. Me acordé de mis lecturas de Humberto Eco y su grueso libro editado en Grijalbo: “La búsqueda de la lengua perfecta”. Muy interesante la búsqueda en la historia, de cuándo y dónde comenzaron las lenguas. En el Génesis, escrito 1500 años antes de Cristo, Dios, cuentan, que puso nombre a los animales terrestres, (a los peces no), que Eva realizó el primer diálogo, y que, a los años, construyeron una torre muy alta, y allí se confundieron las lenguas. Me encantan los vascos, los gallegas, las catalanes, las andaluzas. ¡Mencanta Jeré! Quiero enterarme de lo que hablan… “je veux comprendre ce qu´ils disent, cela m´intéresse”. “Il tempus fugit”, y animo a que mejoren la audición de las traducciones en los plenos del Congreso. “Satipen tah estipen”, en caló: “Salud y Libertad”