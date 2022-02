Dejad que los niños se acerquen a mí

Es muy grave lo que desde hace años oculta la jerarquía católica referente a los abusos sobre menores. Abusos llevados a cabo por sacerdotes, frailes y seglares. Puede que haya más que los descubiertos. Es curioso que "la verdad os hará libres", y tanta debilidad para sentir el dolor como "Mater et Magistra".

En la Diócesis de Asidonia-Jerez los hubo. Hace 60 años me llegaron noticias de algún joven sobre algún cura y algún fraile de procedimientos abusivos. No sé los pormenores y he olvidado los nombres. P

Pasa que ahora se critica el "carrerismo", pero se ha predicado por uno de los obispos jerezanos que ser sacerdote era como otro trabajo y además no había paro. En tiempos pasados muchos sacerdotes se casaron y continuaron asistiendo y colaborando en sus parroquias.

Si el papa "santo súbito" Juan Pablo II, elevó a "apóstol de la juventud" al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, me supongo que le ocultaron las barbaridades.

Sus bendiciones al fascista Pinochet en Chile también lo incapacitan. No creo que merezca ese culto a la personalidad con un monumento en el entorno de la catedral.

La iglesia nos tenemos que convertir, vienen abandonos e indiferencias. Existen muchas personas ayudando a los demás, muchas vidas consagradas, quizá la mayoría. Pero de seguir así, Jesús de Nazaret va a terminar siendo una liturgia brillante.