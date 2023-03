El pasado miércoles día 8, vivimos la jornada en la que se celebraba el Día Internacional de la Mujer: ¡Cuánto se ha luchado por los derechos de la mujer en la sociedad hasta ahora y cuánto camino queda aún por recorrer!

Daba alegría ver catas de vinos repletas de público femenino, también presente en charlas, conferencias e incluso, en concursos de televisión dónde sólo competían ellas. Sólo falló el enturbiamiento político, pero bueno, es cada vez más común en nuestro día a día por cualquier motivo, hay que acostumbrarse.

Volviendo a la participación de la mujer en diferentes actos, espero que sea una constante durante todo el año y no sólo en su día. Tengo la fastidiosa manía de contar el número de asistentes femeninas a cualquier lugar que asisto y lamentablemente, la participación es realmente baja. Es decir, hay veces en que no llega ni al 10% del público total.

Me pregunto dónde se encuentran, es decir, porque hay tan pocas mujeres en general cuando hay una conferencia sobre arte, una cata de vinos, en temas relacionados con las nuevas tecnologías… incluso en "Saber y Ganar" participan más hombres… Imagino que estarán en otros sectores en los que yo no me implico, debe ser eso, y es lo que espero. La coexistencia entre hombres y mujeres dentro del mismo entorno favorece la creatividad, porque se tienen más puntos de vista diferentes. Al mismo tiempo, aumenta y mejora la interacción entre personas, fortalece la comunicación y la participación en igualdad.

Por todo ello, estoy muy a favor de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, porque siempre ayuda a dicha participación femenina tan positiva para la sociedad. Espero que dentro de un año, al recordar esta columna, me dé cuenta de que todo cambió. Aunque por ahora, creo me leerán más hombres que mujeres.