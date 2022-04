Labrarse un porvenir

Aprendemos a fuerza de estrepitosos errores, o tropezando una y mil veces en la misma piedra. Toda equivocación reconocida ayuda a superar un traspiés, pero hay cuestiones esenciales en las que no acabamos de tener enmienda. Vivimos aferrados al enfrentamiento o la discordia, impotentes ante la evidencia de que jamás reinó la paz absoluta en la Tierra, quizá porque nunca se ha tomado nota del dolor causado desde las primeras guerras libradas en la antigüedad hasta nuestros días, arrastrando a perpetuidad todo ese odio que se va generando. Ni por el hecho de tener ahora una espantosa batalla en pleno corazón de Europa, se garantiza que vayamos a aprender la lección de una vez por todas. Y no será porque nos falte pedagogía con la retransmisión en directo del horrible conflicto entre Rusia y Ucrania.

Un día sí y otro también, observamos por televisión a ciudadanos ucranianos que, metidos incluso en las bañeras de casa para protegerse, relatan en directo mediante videollamada la dura experiencia que están sufriendo por la invasión rusa. Personalmente, admiro tan encomiable actitud y no salgo de mi asombro por el dominio que poseen del idioma español, igual que a buen seguro lo tienen como mínimo del inglés. Suelen ser jóvenes, tanto mujeres como hombres, con una alta cualificación académica, que pese a las duras circunstancias que padecen no abandonan su país y están cumpliendo una función sin parangón para que el mundo recapacite. Esa ejemplaridad provoca una lógica envidia sana, más aún viendo cómo aquí en España, sin ir más lejos, se permite a los alumnos pasar de curso con suspensos, o se promueven las matemáticas con perspectiva de género, también llamadas “inclusivas con sentido socioafectivo” que, según fuentes gubernamentales, pretenden “incentivar vocaciones profesionales libres de estereotipos sexistas”. Para más inri, la reforma de la ESO, entre otras sorpresas, incluye el estudio de los animales como 'seres sintientes', no menciona la conquista de América, se suprimen también los exámenes de recuperación, las calificaciones numéricas, la Filosofía y los itinerarios que permitían a los alumnos optar por la vía académica o por la profesional.

Sobre este controvertido asunto, Francisco Ruiz de la Rúa, catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Málaga, aporta un contundente argumento: “El hecho de que en mi orla (año 89) haya 14 mujeres y 13 hombres se deberá, seguramente, a la poca conciencia que tenían mis compañeras por aquel entonces de la perspectiva de género, por lo que parece que simplemente se dedicaron a aprender matemáticas y sacar adelante su carrera. Como profesor, la verdad es que me cuesta admitir la vergonzante forma heteropatriarcal que he tenido hasta hoy de impartir mis asignaturas. He hecho algunas cuentas, como corresponde, y he visto que, en unas titulaciones en las que hay un porcentaje de alumnas ligeramente superior al de alumnos (por ejemplo, en el último curso un 55% eran mujeres), he concedido en los últimos cinco cursos un 71% de las matrículas de honor a mujeres“.

Sacar a colación estos delicados temas es sobradamente oportuno, pues es en el contexto actual cuando acucia más que nunca cuestionarnos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. En este sentido, nadie mejor que el prestigioso psiquiatra Enrique Rojas Montes para aportar luz a través de las palabras: “Ahora no queremos suspender a nadie. Pero el suspenso no es un trauma, sino una llamada de atención de que algo no va bien. Hay mucha gente que no cree en la cultura del esfuerzo”, sostenía el catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica en una reciente entrevista publicada por el diario El Mundo, en la que sostenía un razonamiento impecable: “Los adolescentes sin voluntad son unas personas perdidas que sólo se mueven por la filosofía del me apetece, algo muy común en la gente joven. Pero la voluntad es más importante que la inteligencia. Se trata de la joya de la corona de la conducta, la solidez del edificio personal y un indicador claro de madurez. Quien la tiene logra que sus sueños se hagan realidad. Los jóvenes están bombardeados por una lluvia de internet y redes sociales que al final no controlan. Hasta hace pocos años, el orden en la educación era: la familia, el colegio, los amigos... Hoy es otro: las redes sociales, los amigos, el colegio... y al final está la familia. El panorama ha cambiado sustancialmente. Vemos cada vez más desfase entre la edad cronológica y la edad mental, con jóvenes de 20 años que parece que tienen 12. Yo hablo del síndrome de Simón: chicos solteros de 30 y tantos, inmaduros en lo sentimental, materialistas, obsesionados con el trabajo y narcisistas, que viven mirándose el ombligo y tienen pánico al compromiso. He tratado a un chico de 37 años que sale con una chica y que tiene ansiedad y taquicardias porque no quiere comprometerse”.

Guardo imborrable entre mis recuerdos de infancia la respuesta que un día recibí de mi padre al preguntarle cómo podía ayudarle, “labrándote un porvenir”, me dijo con solemnidad. Él vivió de pequeño la Guerra Civil Española y, curiosamente, alguien que también aprendió a superar la II Guerra Mundial provocada por su propio país con la invasión de Polonia en 1939, el canciller alemán Helmut Kolh, lo dejó igualmente claro para la posteridad: “Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir”. Apliquémonos pues tan inmejorables consejos y, ahora que el belicismo nos mira de frente, evitemos el ojos que no ven, corazón que no siente…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.