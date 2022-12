Si nos dieran a elegir como mejor presentador/a de un programa entre Susanna Griso, Arús, Roberto Leal, Mercedes Milá, Buenafuente y María Casado es bastante improbable que alguien diera como favorita a esta última. Se le podrá tener consideración, respeto y cariño, pero un espectador que ve la tele (a fin de cuentas los espectadores son los jefes que deberían mandar en la TV, hay que pensar en la gente) no daría como ganadora a la presidenta de la Academia de TV. Pero los académicos sí. Los profesionales hacen lobby y dan como merecedora del Iris de la Academia a María Casado. También habría que recordarles a esos mismos académicos y a su presidenta que después no pueden quejarse del prestigio o reconocimiento que puedan tener, o no, sus galardones.

Nadie pone en cuestión la profesionalidad de la periodista catalana, forjada en las mañanas de La 1 y que Antonio Banderas le dio una imprevista y valiosa oportunidad convirtiéndola en mano derecha para sus proyectos en la productora Soho TV. Pero su programa de entrevistas de Las tres puertas no consiguió calar, como indicaban los datos de audiencia, y el desarrollo del formato tuvo sus carencias entre las grandes figuras que pasaron por el espacio. No es cuestión de insistir en algo tan evidente: fue un formato fallido y su conductora no tuvo un trabajo tan lucido como para imponerse al resto de nominados. Lo que hay que insistir es que una institución profesional como la Academia de TV arroja dudas sobre su funcionamiento interno cuando premia tan frívolamente a su presidenta y a los allegados de turno.

Ese premio de tintes interesados emborrona al resto, con esa predilección por distinguir a TVE, cuyos trabajadores son mayoría. No le hacen una favor ni a su casa, ni a la academia ni a los premios que aspiran a reconocer a todo el gremio. Para colmo la rival electoral de Casado, Mayte Pascual, ha retirado su candidatura. La Academia de TV decepciona y nos hace recelar de su funcionamiento, utilidad y representación.