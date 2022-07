María del Mar Moreno o el baile que no cesa

Para María del Mar Moreno, el baile no cesa, no quiere que el baile cese; antes al contrario, que tenga como hasta ahora larga y fecunda vida; que aquí está ella para darle forma respaldada por el cante de Antonio Malena, el toque de Santiago Moreno y cuando la ocasión es propicia también el de Pascual de Lorca. Todos ellos, además de Saira y Juan de María se fueron recientemente a Melilla y allí, en su Teatro Kursal desplegaron la magia del flamenco que el público acogió y aplaudió con intensidad. La organización corrió a cargo del Ayuntamiento a través de su Concejalía de Cultura, la que organizó años atrás en una jornada de caluroso verano -nada comparable al calor de esta recién pasada primavera de 2022- en la Plaza de Toros de la ciudad autónoma de Melilla el espectáculo "La fragua de Tío Juane" con la presencia del titular y de sus hijos Nano de Jerez y el Gordo de Tío Juane (también Jesús en las funciones fragüeras) y quien les escribe como actor-presentador, además de Chano Lobato, Romerito de Jerez, Carmen Ledesma y el guitarrista que durante más tiempo permaneció en el grupo: Fernando Moreno. El viaje en avión desde Málaga a Melilla -a una bella y feliz Melilla y no a la trágica Melilla de hoy a consecuencia de la muerte de un grupo de seres humanos que sólo buscaban la libertad-, fue una de las experiencias más felices que pudimos disfrutar todos gracias a Chano Lobato en protagonista.

Después de Melilla, María del Mar Moreno -quien en 1999 conquistó la Copa Jerez de Baile de la Cátedra de Flamencología de Jerez y Estudios Folklóricos Andaluces-, que en 2010 fue Rey Mago (en este caso Reina Maga como escribió Gloria Fuertes) y que a beneficio de la Asociación que nos engloba montó un gran espectáculo titulado "Flamenco solidario", celebrado en la Bodega Los Apóstoles, de González Byass, que en 2005 y, con su espectáculo "Jerez Puro, Esencia" consiguió el Premio del Público del IX Festival de Jerez, en el que así mismo su cantaor y director Antonio Malena se alzó con el Premio al "Mejor cantaor", que con "De cal viva" la bailaora y maestra jerezana se alzó nuevamente con el Premio del Público del Festival de Jerez, en 2013, ha protagonizado una de sus intervenciones más recientes, concretamente los pasados 10, 11 y 12 de junio en Milán a fin de impartir cursos de formación, labor que viene realizando desde hace 11 años. También en junio, los días 24 y 25 ofreció en el Sadler´s de Londres, en el curso del Flamenco Festival el espectáculo "Mujeres de cal y cante", con el cante de Juana la del Pipa y el baile de Fuensanta "La Moneta" y Pastora Galván.

Para el próximo día 7 está previsto que La Moreno de Jerez -como gusta ser llamada-, ponga en pie, como responsable de su Compañía y Escuela de Baile, la gala Fin de Curso, en Los Claustros de Santo Domingo: de su propio puño y letra -digital-, hace extensiva la invitación a quien quiera y pueda asistir a dicha gala: "sería un sueño". A la cita acudirán, como es tradición, el cantaor y guitarrista de la casa: Antonio Malena y Santiago Moreno.

Santiago Moreno por su parte va a encabezar su propio espectáculo con el título "Enterrados en cenizas", a fin de ser ofrecido también en Los Claustros de Santo Domingo, el próximo día 19, como parte del ciclo de teatro "Función de Noche", organizado por la Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio del Ayuntamiento, con la intervención estelar al baile de Irene Olivares y Jaime Cala. La portuense Aroa Cala será la voz cantaora del encuentro en el que también tomarán parte como intérpretes Antonia Neva y Antonio Ocaña.

Las intervenciones de María del Mar Moreno, Antonio Malena y Santiago Moreno, como feliz conjunción artística volverán a materializarse el día 23 de julio en "Tío Pepe Festival", de González Byass.