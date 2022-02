Poesía es una forma literaria de expresión y metaverso, aunque lo parezca, no tiene nada que ver con rimas o manifestaciones líricas. Este vocablo de nuevo cuño es un acrónimo compuesto por las palabras 'meta' (más allá) y universo, que viene a significar una auténtica revolución en las relaciones humanas. Los gurús de internet, entre los que sobresale el dueño de Facebook (Mark Zuckerberg), describen al metaverso como entornos donde los humanos interactúan social y económicamente como avatares (imagen gráfica que representa a una persona), a través de un soporte lógico e inmersos en un ciberespacio que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas allí impuestas. Es decir, 'evadirse' de esta realidad mundana para 'convivir' dentro de dispositivos tecnológicos.

Einstein afirmó que el tiempo es una ilusión obstinadamente persistente y, siguiendo esa teoría, también sabemos que el periodo que un ser humano pasa en la tierra puede compararse con un simple pestañeo. Por ello, hay quienes prefieren vivir otras emociones, tipo Matrix, en una realidad paralela sin alicientes físicos, sino virtuales, para al fin y al cabo hacer lo mismo que ya pueden experimentar en el mundo real: ver, oír, oler, palpar. La pregunta es: ¿Qué sentido tiene algo así? Quizá al bisnieto de Toro Sentado, que se comunica con los espíritus, los fieles del metaverso podrían solucionarle el problema que ha denunciado: "Vamos a poner a mi bisabuelo en otro sitio. En donde está hay condones usados y botellas de cerveza".

Cada cual es libre de escoger entre realidad o ficción, puede moverse en el ciberespacio o cantarle a los pájaros, como prefiera, faltaría más. También está permitido llamar a las cosas por su nombre o crear un nuevo idioma. Lo que nadie garantiza es que te sigan o entiendan. Personalmente, con todos mis respetos hacia los atraídos por el metaverso, prefiero evadirme gracias a composiciones poéticas, como la que titulé 'Mensajes', que viene muy a colación de lo expuesto. Me basta con convertir sus cinco versos en prosa para, lejos de irme por las nubes, resultar muy explícito: Dame una lección y habré aprendido otra. Envíame un mensaje, un e-mail, o una carta, y creo que el tiempo me permitirá ayudarte, o besarte. O tal vez no habrá respuesta…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.