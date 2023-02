Nació en La Línea de la Concepción pero se hizo profesional del cante desde El Puerto de Santa María,-donde vivió desde pequeño-, compartiendo emociones flamencas por proximidad con "Orillo del Puerto" -éste chiclanero-, hermano de Rancapino. José Cortés Jiménez -Panseco entre compañeros-, Pansequito en los carteles anunciadores de los más diversos espectáculos flamencos nos dejó definitivamente a los 73 años de edad, en pleno disfrute personal como creador, cuando aún podía haber dado mucho más a la afición que tanto ha gustado y continuará gustando de su estilo cantaor.

Conocí, traté y gusté del cante personal de José por espacio de muchos veranos trabajando aquí y allá cada uno en su cometido: él como figura del cante que ha sido -me cuesta referirme al hecho de que fue- y yo como presentador lo mismo en Jerez, Cádiz, San Fernando, El Puerto, Lebrija y otras muchas poblaciones. Guardo un especial cariño al espectáculo que durante un buen número de veranos puso en pie en la caseta municipal de Chiclana un gran amigo y gran empresario que ha sido, Juan Izquierdo (q.e.p.d.) y, en el que en cada nueva edición se daba cita, amparados bajo el epígrafe "Fiesta de la Parpuja", lo más granado de la flamenquería veterana y joven, alternando en espectáculos que se iniciaban puntualmente a las diez de la noche y acababan al amanecer del siguiente día.

En "La Parpuja" podrían intervenir cada verano de quince a veinte figuras del cante, el toque y el baile entre veteranos como Terremoto, Sordera, Fosforito, Chano Lobato, la Paquera y otros en alternancia con los más jóvenes: Camarón, Pansequito, Juan Villar, Turronero, Chiquetete, Rancapino, etc. Las guitarras de Cepero y Parrilla, así como el baile de Manuela Carrasco eran prácticamente insustituibles. Con el de" La Parpuja" he querido narrar algo de lo que fueron aquellos festivales veraniegos en los que brilló una voz tan personal como la de José Cortés. Una voz con la que su propietario alcanzó los mayores éxitos sobre los escenarios y a través de la discografía: fue precisamente este tema el que un día, con un LP bajo el brazo -cuyo título he olvidado-, se vino hasta Jerez a fin de que tuviera el privilegio de oírlo y entrevistarle para mi programa en Radio Popular, "Flamenco a la una".

Por cuanto a las distinciones alcanzadas por el artista figuran el premio especial "A la creatividad" en el Concurso Nacional de Córdoba; premio "Lucas López" de la peña "El Taranto", de Almería; premio "Compás del Cante" de la Fundación Cruzcampo; Giraldillo del Cante de la Bienal sevillana y Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología de Jerez, entre otros.

Voces tan autorizadas en el mundo de la información y crítica flamenca como las de Manuel Ríos Ruiz, Juan de la Plata, Juan Luís Manfredi y César Muriel , han valorado unánimemente las cualidades cantaoras de José Cortés Jiménez "Pansequito", cantaor personalísimo que recordaremos los aficionados que le aplaudimos en cuantas ocasiones pudimos disfrutar de su voz, de su eco, de su compás y de su conocimiento de los cantes. Descanse en paz.