De la Servidumbre al servicio

Es el título de un libro de Georges Auzou que un grupo de amigos me regalaron en 1972. Lo he vuelto a leer y me ofrece nuevas reflexiones. Una de ellas es "la travesía del desierto" que se utiliza en los avatares políticos cuando se deja el poder. La travesía del desierto tiene referencia a los cuarenta años que el pueblo de Israel caminó por el desierto en busca de una tierra donde asentarse. Es una emigración de refugiados que escapan de la opresión de los faraones y la 'burguesía' propietaria de Egipto. En los momentos más duros de la travesía, una parte importante del pueblo dice, más o menos, que eran esclavos en Egipto pero comían todos los días, que no tenían libertad pero las ollas estaban llenas. Me lleva a reflexionar que en Europa somos esclavos del consumo y de la acumulación desacerbada. Todo el mundo tiene el derecho de vivir desahogadamente, pero si para ello perdemos la libertad de opción solidaria, somos como los israelitas, que preferían ser esclavos del faraón, pero tener la olla llena de carne.