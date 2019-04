El viernes pasó por Jerez un huracán y sólo un puñado de privilegiados nos dejamos llevar por su fuerza. Susan Santos, así se llama este fenómeno casi meteorológico, es una blueswoman española que ha sido galardonada en los recientes European Blues Awards en la categoría de Best Musician Performance 2018, premios en los que estaban nominados artistas de la talla de Joe Bonamassa o Beth Hart. Hizo parada en Jerez, dentro de su gira internacional, para presentar 'No U Turn', quinto trabajo discográfico grabado, producido y mezclado en Estudios Taf de Madrid y masterizado en Aftermaster Studios, en Los Ángeles (California). Un nuevo acierto de La Guarida del Ángel. Escucharla, verla, fue un auténtico lujo, y a su banda. Un power trío que mezcla música de blues y rock con raíces americanas y que en cada tema se crecía e iba subiendo el termómetro. Bajó del escenario, paseó su virtuosismo entre el público y dejó sin palabras al personal. Un crack, diré, con su voz y, sobre todo, con la guitarra. Algo que muchísimos ya saben, pero por si las moscas alguien aún no la ha descubierto.