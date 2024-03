Un año más, hoy LUNES SANTO, atendiendo a la amigable invitación de mi hermano en la Fe, Manolo Sotelino, abro esta ventana espiritual, con el único propósito de alabar a Dios y a su Santísima Madre. Y, cómo no, con la cabeza alta de hacerlo desde la perspectiva cofrade.

Hoy no toca hablar del asalto mundano que padece nuestro “mundo cofrade nuestro” –que abarca los trescientos sesenta y cinco días del año para aquellos que estamos vinculados en mayor medida o muchísimo más a nuestras Hermandades y Cofradías- al que no damos crédito al conocer las cada vez más asombrosas noticias que nos llegan a diario del mismo. Sí de nuestras Hermandades y Cofradías. Pero, tranquilidad, que hoy no les vengo a contar ninguna de estas peripecias, más propias de Sus Señorías en las Cámaras Baja y Alta de nuestro sistema parlamentario que de los hermanos de las más vetustas Asociaciones Públicas de Fieles de nuestra Iglesia Católica.

Hoy, es LUNES SANTO en Jerez… y en todo el Mundo. Y lo más importante es la manifestación pública de Fe que los cofrades demos a los que contemplen nuestras Estaciones de Penitencia. No olvidemos que la Estación de Penitencia la hacemos nosotros, los cofrades, que Nuestros Sagrados Titulares nos acompañan en el caminar a la Santa Iglesia Catedral.

Así, tenemos una misión importantísima a la hora de vestir el santo hábito nazareno, ser costaleros, portar ciriales e incensarios, interpretar marchas detrás de los pasos, etc., etc. porque nuestro comportamiento será el que llegue al espectador. Un espectador que, independientemente de lo que le atraiga de nuestras Estaciones de Penitencia, presenciará el culto público de nuestra Fe católica al estilo de Andalucía.

Por ello, será esencial que huyamos de personalismos estériles que decaen con el devenir de los años –sólo DIOS es eterno- centrándonos en repartir a todo el que nos vea las benditas advocaciones de Cristo y de María que hoy serán contempladas por miles de personas. Meditar sobre el momento de Cristo en El Calvario clamando SED de justicia para un Mundo en destrucción, de su PAZ en la Pasión, al regalar MISERICORDIA a los misericordiosos, hacerse EUCARISTÍA en su SAGRADA CENA y colgar crucificado en la VIGA del dolor y de la muerte. Sería fantástico que como María, aquella pura criatura que dijo SÍ desde el principio para ser la Madre de DIOS y Madre nuestra, seamos el AMPARO, el REFUGIO, la LUZ de la CANDELARIA, el AMOR SACRIFICADO, la PAZ y CONCORDIA y el SOCORRO de los desamparados de la Tierra.

En definitiva, como nos exhortaba el querido y siempre recordado Fray Carlos Amigo, Arzobispo de Sevilla: “Comunicar la fe que uno tiene, siempre es buen trabajo para el creyente sincero. El fruto está asegurado. Aunque no se sabe cuándo y en qué manera. Pero el asunto de la transmisión de la Fe está considerado como uno de los problemas más arduos de la vida cristiana. Ayer bastaba el dedo de la madre que indicaba: allí está Dios. No hacía falta más. Ahora se necesita de personas que hagan de padres y madres, de buenos maestros y enseñantes, de cristianos convencidos que sepan decir, con palabras y hechos que entren por los ojos, dónde está Dios, cómo hablar con él”.

Así, nuestra responsabilidad es grave. El participar en la Estación de Penitencia debe ser reflejo de nuestro compromiso cristiano durante todos los días del año, no vistamos la túnica nazarena a modo de disfraz de temporada. Y cuidemos el inmenso tesoro que son nuestras Hermandades y Cofradías, las que dan cabida a catedráticos y a gente sin estudios, pero atraídos por la Fe en Cristo Nuestro Señor y su Santísima Madre, la Virgen María. La deuda con los que nos precedieron, durante siglos, en el camino de la Fe cofrade es impagable.

¡Buena y provechosa Estación de Penitencia y…cuidemos con fidelidad nuestras Devociones cristíferas y marianas, ellas son el tesoro de nuestras Hermandades y Cofradías!