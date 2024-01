En los próximos días, tendrá lugar la presentación del Cartel oficial para la Semana Santa de Jerez 2024, del que seré su autora. Por ser algo excepcional, me gustaría tomarme la licencia de expresar en esta columna el inmenso honor que para mí supone ser la cartelista de la Semana Santa de mi ciudad para la Unión de Hermandades.

Y es que siento una emoción indescriptible. Desde que comenzara con los bocetos y la imprimación del lienzo, hasta que aplicara el barniz final, he tratado de disfrutar del proceso en todo momento. Porque soy consciente de que muy pocas personas pueden vivir a lo largo de su trayectoria artística la oportunidad de representar a su ciudad en una celebración tan importante, que las calles de Jerez acojan tu obra, y el poder dejar un legado pictórico para una ciudadanía.

El nombramiento ha supuesto un gran reconocimiento a mi trayectoria como artista, al que me gustaría sumar el hecho de que vaya a ser la primera mujer en hacerlo en Jerez, lo que lo convierte en un gran privilegio que me colma de orgullo. Me gusta pensar que también supone un paso adelante en la apertura de espacios para la participación femenina y que pueda inspirar a más mujeres a desafiar los límites, para demostrar que el arte no conoce de géneros.

Nunca me arrepentiré de haberme licenciado en Bellas Artes en Sevilla, y de optar por la especialidad de Pintura, porque sigo pensando que pintar es lo más bello que se puede hacer.

Desde estas líneas me gustaría agradecer a la Unión de Hermandades esta designación porque ha supuesto para mí todo un reto personal. Y espero de corazón que el resultado final sea del agrado de todos los jerezanos y jerezanas, y que refleje el respeto y el amor que siento por esta celebración tan arraigada en la historia y la identidad de Jerez.