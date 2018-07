El fútbol y la lista de deudores

No sólo el fútbol, sino la cantidad de empresas que aparecen en el listado de Hacienda por incumplimiento de sus obligaciones con los españoles. ¿Cómo es posible que el Xerez CD SAD deba a Hacienda 10.381.827,10 euros? ¿Qué pasaba cuando estaba en primera, en segunda, en tercera? ¿Alguien se acuerda de aquellos empresarios que regalaron a los jugadores esos coches Mercedes? ¿Fueron acciones beneficiosas para la ciudadanía? Hace algunos años a través de Diario de Jerez, rechacé la acción del Ayuntamiento de Huelva de hacerse cargo de las deudas del Recreativo de Huelva: 11.870.514,66 euros. ¿Es populismo?, ¿es presión mafiosa? PSOE, PP, Cs y otro votaron a favor del compromiso de municipalizar la deuda. El Ayuntamiento de Huelva tiene una deuda activa de más de 220,6 millones de euros. Y no hablemos del Real Murcia, del Ciudad de Murcia, etc., etc. Sandro Rossel, Messi, Ronaldo, Alves, Pedrosa… ¡Aficionados levantaos, os están engañando!