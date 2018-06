El manejo de la inmigración

E STOS días hemos tenido muy cerca el problema y sus derivados de la inmigración. El gobierno local se "tiró en plancha por el balón cuando vio oportunidad de gol" y así sucedió, habilitando en La Granja el 'Kiko Narváez'. Por desgracia para tantos miles de personas esto es una auténtica tragedia humana, una masacre que se está cometiendo en origen y que estamos gestionando políticamente en destino. ¿Pero dónde nace el problema? Cualquier persona como yo, con la suprema ignorancia sobre estos asuntos, podría preguntarse: ¿Por qué tengo yo que quitarme de lo mío para dárselo a otro que ni en su casa se lo dan? Pues eso es un acto de humanidad y de solidaridad. Es aquello que me enseñó mi querida y siempre presente abuela Marcela cuando hace ya unos treinta o cuarenta años le hacía esas preguntas que hacen los niños y ella me respondía siempre: "Juan, tú cada vez que puedas haz el bien y no mires a quién". Como siempre los abuelos en su mayoría aciertan de pleno en los consejos aportando soluciones para asuntos en los que los políticos se empantanan complicando la operación. Es complicado entender cómo en una ciudad con un treinta por ciento de desempleo y la 'tragicomedia jerezana' siempre presente se puede permitir el lujo de levantar la bandera de la generosidad, entendida por algunos como exceso, cuando en concepto Jerez tiene sus 'propios inmigrantes sedentarios', personas muy necesitadas dentro, que nada más y nada menos son todos nuestros conciudadanos que rozan o están en el umbral de pobreza. ¿Cómo se les puede explicar que hay recursos para dar a los que viene de fuera y para ellos no hay?. Es exactamente igual que el padre de familia que no tiene para dar alimento en su casa e invita a comer a un amigo de fuera. Así es, inexplicable y quizás sea ese uno de los problemas que dan lugar a malos entendidos, que no se explica bien. Ahí es donde los oportunistas aprovechan para decir burradas como lo de publicar un falso caso de meningitis traída por los inmigrantes para crear alarma social y así volcar la opinión pública en contra del PSOE y a favor del PP. Eso es 'manejar' un dolor humano como arma política. Esa acción es tan reprochable como la decisión política de acoger inmigrantes en Jerez sólo con un objetivo que aporta réditos al color político del que toma la decisión para salir en las noticias a nivel nacional e internacional. El problema de la inmigración es un problema de todos y quizás un asunto que donde se podría solucionar es en su raíz, en su origen. Mientras tanto el manejo de esta tragedia humana es inhumano. Si bien lo hecho hecho está y todo lo que se haya podido salvar y ayudar a estas personas quitándole- aunque haya sido dos días de amargor y sufrimiento -ahí queda en beneficio del ser humano. Como decía mi abuela: "Haz bien y no mires a quién" y vaya Ud condió.