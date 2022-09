Atascos en la autopista sin peaje

Este verano han arreciado las quejas por los atascos en la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Son frecuentes (y no sólo los fines de semana), especialmente en el tramo más conflictivo, que es el de Sevilla a Las Cabezas de San Juan, en ambas direcciones. Por el contrario, entre Jerez y Cádiz no suele haber atascos. ¿Por qué será? Pues porque entre Jerez y Cádiz es posible elegir entre una autopista y una autovía, mientras que entre Sevilla y Las Cabezas hay una autopista que pasó a ser gratuita y se saturó, pero no se terminó la autovía de la A-4. Sigue existiendo una carretera nacional, que es temible y disuasoria por su peligrosidad.

El PP empezó las obras para la autovía de la A-4, pero no las terminó. José María Aznar y Mariano Rajoy estuvieron en la Moncloa gobernando y no les dio tiempo a acabarlas, ni la consideraron entonces como una prioridad. En aquel tiempo, todos los partidos hacían populismo y decían que la solución para el tráfico entre Sevilla y Cádiz era eliminar el peaje de la autopista. Véanse las hemerotecas.

Un ministro de Pedro Sánchez, el defenestrado José Luis Ábalos, vino a hacerse la foto del fin del peaje el 30 de diciembre de 2019. Entonces dijo que los usuarios se ahorrarían 80 millones de euros al año por la supresión del peaje. Pero no valoró los millones que se iban a despilfarrar en gasolina y diesel, entre los conductores y camioneros que la utilizan.

Hoy ya todos ven lo que era evidente desde finales del siglo pasado. Es de sentido común que se necesita una autopista de peaje y una autovía. Es de sentido común que el peaje volverá a implantarse (en 2024, o antes), porque en otros países más ricos que España, como Francia, o más pobres, como Portugal, las autopistas no salen gratis. Y también es de sentido común que el tramo de la autovía A-4 entre Jerez y Los Palacios se debe finalizar, para que exista una alternativa gratis y se reparta la circulación. Otra cuestión básica: la autopista necesita un adecuado mantenimiento. Desde que no existe peaje (y circulan más camiones), han aumentado los baches, con tramos peligrosos, al límite de causar accidentes.

La crisis ha frenado gravemente las infraestructuras. Las obras de autovías están paralizadas. Contamos con las mismas carreteras de hace 10 o 20 años, aunque más viejas y peor cuidadas. Se habla del turismo, del calentamiento y de lo que conviene a los gobernantes. Pero no del frenazo a las obras públicas, gracias a las cuales alcanzó España la prosperidad, el progreso y el prestigio. Las tres P del desarrollo que se van a perder.