He escuchado que esta noche las Campanadas de Canal Sur se hacen desde Jerez. Y estoy empezando a creermelo porque, entre otras cosas, en mi casa he visto colgado un esmoquín que no me cuadra que sea de mi mujer ni de mi hija. Y ayer había un montón de gente trabajando en el tramo que va desde la plaza de la Asunción hasta la del Arenal, colocando pantallas, cámaras, luces y mucha acción. Y llevamos ya unos días con una sonrisita tonta que creo que va a ser de los nervios.

La de hoy será una Nochevieja diferente, única, especial y muy divertida. Tendré la oportunidad y el orgullo de vivir este momento, en mi tierra, junto a dos enormes presentadores como Manu Sánchez, que vuelve mejor que nunca -que alegría-, y Olga Carmona, la mujer, la gitana, la futbolista que nos dio el Mundial con su gol frente a Inglaterra. Y junto a ellos más de sesenta profesionales de la radiotelevisión andaluza que van a hacer que Jerez brille como nunca. Porque por encima de todo la protagonista de esta noche de poco dormir y muchos sueños, esta noche de brilli brilli, carcajadas y copas que chocan, esta noche en la que por una vez hacemos algo a la vez, la protagonista absoluta, decía, es Jerez, que va a lucir bella, radiante y sobrada de elegancia.

Gracias a Canal Sur por este regalo que le hace a la ciudad, al Ayuntamiento por haber dado todas las facilidades y más, a la Junta de Andalucía por su apoyo, a la Policía Local, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todas esas mujeres y hombres que hoy no cenarán con los suyos para que las Campanadas de Canal Sur en Jerez sean un éxito.

Nos espera un 2024 lleno de retos, desafíos y espero que muchas más sonrisas que lágrimas. Tenemos por delante un año, que es una nueva oportunidad para cada uno de nosotros de manera individual y para todos juntos como colectivo, una oportunidad de seguir haciendo que la vida merezca la pena. A estas alturas, ya sabemos qué teclas hay que tocar y cuáles no para que todo esto suene bien. En 2024 cumpliré 50 años y recuerdo con total nitidez el día que mi padre llegó a esa edad. Al entrar por la puerta de casa lo abracé y le dije “felicidades, papá, ya tienes medio siglo”. El niño, qué simpático. Ahora que todo ha girado tan rápido pienso que a lo mejor medio siglo no es tanto, que quedan grandes metas que cruzar y decenas de abrazos pendientes. Y también compruebo que por muchos años que pasen no dejo de extrañarlos. A él, a ella, a todos. Por los que se fueron, por nosotros, por Jerez, Feliz Año Nuevo.