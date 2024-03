Todavía Todavía no hay amnistía ni resultados electorales en Cataluña y se empieza a no hablar de otra cosa que de referéndum de autodeterminación. Hablamos de creación de escenarios de irrealidad. Muy especialmente con esta cuestión medular. Como para esta aspiración del independentismo no hay suelo constitucional, porque expresamente la Constitución no lo contempla, el independentismo crecido lo auspicia y exige una negociación, imagino que con mediación internacional y las otras humillaciones de rigor al Estado y la Nación de los españoles. Más o menos como las últimas jactancias de Puigdemont en su discurso de candidatura a la presidencia de la Generalitat. El gobierno insuficiente de Pedro Sánchez estará buscando ya la salida a este río que crece impetuoso. Y demorar en todo lo posible el no insustituible. No se aprobarán las cuentas públicas del Estado y a muchos se les pondrá la cara de idiotas que se nos pone cuando nos sentimos engañados y burlados. El antecedente más cercano fue el ceño fruncido de Nogueras y seis de los suyos dándole un no a la Ley de Amnistía primera que se llevó a la Carrera de San Jerónimo. Entre medias, quieren un Cupo, como los vascos. Es lo que tiene la desigualdad, es lo que tiene no ser iguales, que no consiste aquí en ser tratados desigualmente sino establecer hechos particulares donde no las hay, subordinar la igualdad de los españoles “a la política” en su peor acepción, en la pesadilla. Una gallinita, en medio de un llano, a ver quién se resiste, siendo gitano. El viejo dicho xenófobo puede aplicarse a los xenófobos catalanes xenófobos. Negociemos la independencia pero mientras llega, el cupo como los vascos, ahí tenéis las balanzas fiscales porque son los territorios los que tributan, no las personas, ¿o sí? Es lo que hay, si quieres seguir en la Moncloa es lo que hay. Porque si no lo haces, los siete votos de Junts más los de Esquerrra (y si no se pliegan, allá ellos con las consecuencias) te mandarán a por tabaco, señor presidente. Es el corre, corre. Que te pillo. Estamos en ello, la esbelta prófuga ha tenido tiempo en Suiza de darle vueltas al magín con esto. El referéndum. Junqueras lo dice con alguna dulzura, Rufián como suele y Rovira desde la seguridad de un lugar a donde no llega la mano de la Justicia española. Pero van a lo mismo. Y por eso puede que sea inevitable una “consulta”, pero de todos. Debería ser obligatoria y remitir la siguiente a un siglo después. Obligatoria para todos los españoles. Donde comprobemos los puñados de votos a favor que tiene esta locura, esta destrucción de España.