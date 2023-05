Cada vez que veo una noticia sobre el éxito del jamón de pata negra en China me echo a temblar. No hay campo de bellotas que lo aguante. Y menos con esta sequía severa que ya genera pérdidas en el 80% en los cultivos de nuestro país. No se salva ni el cereal. La campaña del olivar va a caer a la mitad, desde las marismas de Doñana están reviviendo la pesadilla de los 90 sin poder plantar arroz y hasta el BCE nos acaba de avisar de que será España, junto a Italia y a Francia, quien más sufra la tensión de los precios.

Pero yo quería hablar del ibuprofeno. Y de la aspirina y del paracetamol y del omeprazol. Incluso de la amoxilicina (aunque en pediatría patino un poco). He hecho trabajo de campo. ¿Hay realmente desabastecimiento en las farmacias? Pues sí. Lo viví hace unas semanas con el Gaviscón y pensé que lo tenía bien empleado: ¡penitencia por los excesos del fin semana! Siempre que me pasa algo raro me convenzo de que es una señal. Pero luego, deformación profesional. Voy y me documento y ¡adiós al misterio!

Es lo que tiene investigar un poco; corroborar lo insignificante que es el yo y mis circunstancias. Resulta que arrastramos el problema desde otoño, con padres desesperados haciendo periplo por las farmacias de barrio; que tal ha sido la angustia que no son pocos los médicos de familia que han accedido a prescribir tres o cuatro fármacos con el mismo principio activo para contrarrestar el problema (alguno encontrarán).

¿Y por qué? Pues es la economía, estúpido. Una vez más. En España hemos tirado los precios de los medicamentos (con tope de ganancias para las farmacéuticas) y el negocio interesa poco. A ver, si en Alemania el precio medio es de 14,40 euros y en España, de 7,70… Exacto: en unos países habrá más estantes vacíos que en otros. Cristina Valdivieso nos lo ha ido contando con datos y testimonios impecables: el omeprazol, por ejemplo, costaba hace 25 años unas 5.000 pesetas (unos 30 euros) y hoy, 2,44 euros. ¡Menos que las golosinas de Captain Candy!

Circunstancias accidentales (y estacionales) de falta de previsión, factores globales y condicionantes estructurales. A nivel europeo, tenemos un debate pendiente para decidir si los medicamentos son un bien de consumo más (como unos zapatos o el pan) o una herramienta esencial de nuestro sistema de salud. Porque eso será fundamental en un contexto global para mirar a China y a la India. Porque los grandes laboratorios han copiado el modelo Inditex ¡y les va bien!

Vuelvo al jamón. No demos pistas a los de la trenza roja.