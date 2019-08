Inesperado

Por un error mío, acostumbrado a que en el mes de agosto nos daban vacaciones -al que las quería- a los articulistas de opinión, suponía que hoy uno de agosto no se publicaba mi colaboración. El jefe de Opinión, Luis Sánchez-Moliní, me saca de mi error, recordándome un correo suyo que, sin duda yo he recibido, pero que no recordaba. Como fui opositor, creía que una memoria tan entrenada, no se resentiría, pero no es así, porque los años no pasan en balde.

Con la urgencia propia de la falta de tiempo, porque me gusta escribir mis opiniones y luego, reposarlas, escribo hoy -y me apresuro a desearles a los lectores, buenas vacaciones no sea que también se me olvide- paso a comentar temas de actualidad y el que más llama la atención es el acuerdo del PSOE navarro con EH-Bildu (cuyo líder es Arnaldo Otegi), calificado como el "peor escenario posible" y también "pacto de la infamia", porque se trata de un acuerdo de los socialistas con los amigos de los terroristas. Dicen que en Ferraz, sede del PSOE, recelaban el depender de Bildu, pero parece que el poder lo legitima y justifica todo.

La visibilidad de las mujeres, tan querida por las feministas, va a ser plena en nuestro Congreso de los Diputados, porque mujeres serán portavoces de los principales partidos PSOE, PP, Cs y Podemos y además también son mujeres tres portavoces más del Grupo mixto (JuntsxCat, EH-Bildu y Coalición Canaria). Con ello, con exageración española, hay más cuota femenina en el Congreso (47%) que en los países escandinavos. Sólo en el PP (se trata de un partido conservador, aunque también liberal) ha provocado cierto rechazo la designación de Cayetana Álvarez Toledo entre los dirigentes más moderados y quien lo comenta da como prueba que, por primera vez, nadie aplaudió en la reunión la designación de la Messi de Casado.

Las vacaciones empiezan con la encuesta de Tezanos que da al PSOE, en unas elecciones por celebrar, más del 41 % de los votos, si hubiere un hipotético adelanto electoral y avisa a Podemos y a Cs que tantos votos serían a costa de ellos. Males, por tanto, se pronostican para todos salvo, por supuesto, al PSOE y se tiene la impresión que Sánchez con la ayuda inestimable de Tezanos, director del CIS, que pagan todos los españoles, quiere crear un clima para evitar la repetición de elecciones. Que por el bien de todos, Casado y Rivera deben ordenar a sus huestes la deseada abstención para que Sánchez pueda gobernar.