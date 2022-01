ESCRIBO poco sobre cofrades en particular en esta Crestería de cada domingo. Y lo hago porque creo que a los lectores les interesa más un análisis de las cuestiones en general que de las personas en particular. Pero hay momentos en los que es posible abrir un hueco y dedicárselo a gente como Pepe Torreglosa, el cual, nos dejó hace unos días y ya disfruta de la mirada de su Virgen de la Soledad.

Pepe es de esas personas por las que uno le da gracias a Dios de haber aterrizado en esto de las cofradías. Hombre muy vital, caballeroso y sobre todo muy amable, con Pepe siempre aprendí algo nuevo. Lo cual, ya merece esta Crestería. No suelo perder el tiempo —a no ser que no haya más remedio— con personas de la que no aprendo nada.

Un día que lo vi con una muleta me comentó lo del accidente del robo de su casa. Por dentro se lo comerían los demonios. Pero lo contaba como una anécdota, como no queriéndole dar más importancia que la necesaria. Pensé que Pepe Torreglosa podía comprarse un Rolls-Royce y mostrarlo como el que estrena un Ibiza. Sin más.

Otro día me comentó aquel episodio cuando a la hermandad don Rafael la castigó con no salir por no sé qué de un Viernes Santo con lluvia. Escampó y volvían por la Porvera recreándose mientras la Piedad esperaba en la calle Ancha.

Se nos fue Pepe Torreglosa y se nos van aquellos cofrades de antes que eran señores que destacaron en sus vidas profesionales. Señores que, por afición a las cofradías, se dejaban la piel por su hermandad. La gente de la Victoria sabe de lo que hablo.

Son esos cofrades de los que uno aprende y que siempre me gusta estar con ellos porque te cuentan otros tiempos que ya no volverán y que echo de menos. Fue hijo adoptivo y Rey Mago. Pero eso son solo anécdotas o Pepe las contaría como tal. Lo importante es que se nos fue una gran persona y un grande de las cofradías. El Sagrado Descendimiento velará por los suyos aquí en la tierra. Y esto no es anecdótico. Descanse en paz Pepe Torreglosa al que siempre recordaremos.