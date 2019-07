Sherryzanías

1 Entre las joyas bibliófilas que posee el Consejo Regulador hemos tenido la oportunidad de ver el ‘Memorial del pleito entre Don Juan Aurie, otros consortes vecinos vinateros de Xerez de la Frontera y los diputados del gremio de Vinatería’ con la intervención del fiscal del Consejo. Está fechado en 1778 y son 240 páginas contando las alegaciones de las partes sobre si ha de subsistir ó extinguirse dicho gremio; continuar o abolirse ciertas ordenanzas; la medida de las botas; el precio de la uva y del caldo de la bota de vino mosto; arreglo de las cuentas; la conducta buena o mala de los que han sido diputados de dicho gremio y otras muchas materias. Todo ello encabezado por la jaculatoria “Jesús, María y Joseph”.

2 La Confederación de Empresarios de Cádiz ha galardonado a cinco empresas bodegueras de la provincia: Barbadillo, Caballero, Delgado Zuleta, González Byass y Osborne, por mantener desde sus inicios su gestión en manos de las mismas familias, siendo ejemplos de la tradición empresarial de Cádiz.

3 En un interesante artículo de Redacción Tiramillas se dice que “los vinos de Jerez triunfan de Sydney a Tokio aliados con la gastronomía con un público cada vez más fiel y entendido”. Se organizan catas y maridajes y se destaca que en el Sherry Club de Tokyo venden 8.000 botellas anuales de vinos jerezanos de 300 referencias y cuentan con 10.000 clientes en su base de datos.

4 En su Memoria de 2018, el propio Consejo Regulador presenta su misión y objetivos con la siguiente definición: “Ser una institución al servicio del Marco de Jerez transparente y moderna, capaz de ofrecer servicios de calidad a un coste adecuado mediante sistemas de gestión ágiles y de personal cualificado, a la vez que actuar como embajadora de nuestras Denominaciones de Origen y salvaguarda de sus activos, identificando oportunidades y coadyuvando al incremento de su prestigio, imagen y valor”.

5 El genial e histórico cantaor jerezano Don Antonio Chacón era un buen y sutil bebedor de los vinos de su tierra y durante su vida profesional en Madrid puso de moda, de forma especial, la marca N.P.U. (Non Plus Ultra de Sánchez Romate) en los mejores locales madrileños.

6 Un informe de la Universidad Heriot Watt de Edimburgo confirma que las notas musicales influyen en el sabor de lo que comemos y también en el vino que bebemos, lo que ha servido a Osborne para elegir una pieza de música para cada uno de sus vinos porque entiende que las bodegas tienen que tener cada vez experiencias más personalizadas.

7 Nos han llamado curiosamente la atención unas etiquetas antiguas de González Byass con marcas muy significativas como ‘Caballero Sherry’ y ‘Bristol Milk Sherry’, competidores directos de sus vinos. También curiosa una etiqueta del Gran Amontillado El Gallo de Oro de José de Soto con el slogan “quien me prueba no me olvida”.

8 Harveys Bristol Cream, uno de los jereces más reconocidos en el mundo, ha renovado su imagen para acercarse a un público más joven. Al hablar de su éxito de ventas, Harveys anuncia que “cada seis segundos se consume una botella en el mundo” lo que, según nuestros cálculos, significa que se venden más de 5,2 millones de botellas anualmente.

9 Para celebrar su 25 Aniversario, el Consejo Regulador del Vinagre de Jerez ha organizado la XI Asamblea General de Origen España que se ha celebrado en nuestra ciudad y a la que han asistido representantes de más de 70 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas vinícolas y agroalimentarias, para analizar temas de interés común. Se han desarrollado interesantes ponencias, una mesa redonda sobre el papel de los Consejos Reguladores y se ha redactado un manifiesto a favor de la defensa del concepto de Denominaciones de Origen.

10 Antonio Zapata García, miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía, ha escrito un ameno artículo en el que reivindica el placer de comer y añade: “con la mejor calidad, con alegría y naturalmente con vino porque -como dice el refranero- el vino limpia el diente, sana el vientre y alegra la mente”.

11 En un antiguo anuncio publicado en la prensa local se recomendaban comercios jerezanos, muchos desaparecidos, entre ellos: “Si quieres un caldo con esmero, en Bar Antolín te espero”; “Copas de jerez sin fin…. si son en el Bar Pepín”; “Para calidad Anís Reguera”.

12 Entre las notas de corte de la Universidad de Cádiz nos ha llamado la atención que para Enología se pide la más baja puntuación entre las más de 20 titulaciones que ofrece la UCA.

13 El Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Francisco Pacheco’, de Sanlúcar, es el único centro de Andalucía que imparte el Grado Superior Dual de Vitivinicultura destinado a profesionales del mundo del vino y la bodega.

14 Desgraciadamente el vino de Jerez ha venido perdiendo varios mercados que eran muy importantes para la exportación en el curso de los últimos 30 años. Por ejemplo, Dinamarca importaba más de 3 millones de litros y ha pasado a poco más de 130.000; Bélgica compraba 5,5 millones de litros y ahora son 747.000; Suecia recibe actualmente 144.000 litros lo que significa menos del 10% de lo que importaba hace 30 años. Noruega y Finlandia son también destacados mercados decadentes.