Ciclogénesis explosiva, DANA, super célula, carrusel de temperaturas, despegue térmico, anomalía fría, fenómenos costeros, reventón cálido, tren de borrascas, borrascas Filomena, Irene, Mónica, Juan… En fin, a lo que toda la vida hemos llamado frío, calor, lluvia, nieve, viento, temporal, ahora se llaman de estas formas tan rimbombantes y sofisticadas.

Ahora al verano le llaman olas de calor y al invierno olas de frío, y al poniente, al levante, a la marejada o la marejadilla les llaman fenómenos costeros. Supongo que para los meteorólogos es lo normal, pero los profanos en la materia nos quedamos con los conceptos de toda la vida.

Y es que nadie duda que el tiempo está loco ni tampoco que vivimos locos tiempos, pero locos de verdad…, porque cualquiera que dude mínimamente del cambio climático, de que las vacas son nocivas para el planeta o de que Europa es la causante de todos los males de la Tierra, comete anatema, es considerado negacionista del clima y es equiparado a nazis, fascistas y ultras radicales. Es la nueva ideología del clima, fanática y discriminatoria para todo el que no piensa como ellos, siendo su sacerdotisa suprema la sueca Greta Thunberg.

Además, requisito ineludible para practicar semejante religión es que tienes que ser indefectiblemente de izquierdas, ya que, si tienes otra ideología, eres por definición negacionista, fascista y de ultraderecha.

A mí, como defensora de la protección del medio ambiente al 100%, estas posturas climáticas radicales me resultan más propias de una religión extrema que de quienes verdaderamente persiguen la conservación de nuestro planeta frente a las agresiones que desgraciadamente sufre.

Aparte del preocupante y nocivo cambio climático real, y del calor y/o del frío que va y viene –que nos ha llevado en los últimos tiempos a tener los abrigos y las camisetas de manga corta juntos en el armario–, como si ya no tuviéramos bastante en estos tiempos locos con las guerras, el hambre, las injusticias…, los radicales de la ideología del cambio climático nos tienen clasificados a la humanidad en buenos y malos. Y, aunque seas un buen ciudadano europeo y recicles todo lo que puedas, poniendo tu granito de arena en la cadena, si no eres de izquierdas, eres el gran culpable de los males del planeta, olvidando que China, EEUU, India y Japón lideran por este orden las emisiones de CO 2 en la Tierra.

En fin, feliz Semana Santa, y, después de las temperaturas veraniegas, disfruten ahora de la lluvia que viene para toda esta semana, que las peticiones de Juanma Moreno al Papa se han cumplido…