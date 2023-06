Son capaces de movilizar todo lo necesario, incluso el yate de lujo Mayan Queen IV para rescatar cuerpos sin vida y un puñado de supervivientes de las aguas del Mar Jónico, pero no fueron competentes para rescatarles con vida y evitar que muriesen durante su fatídica navegación. En el suelo de ese mar, a 5.270 metros de profundidad que definen la fisonomía de la Fosa de Calipso o Abismo de Calipso, la zona más profunda del Mediterráneo, yace ahora un barco pesquero de 25 o 30 metros de largo de color azul que partió de Libia con destino a Italia con entre 400 y 750 personas a bordo. Solo han sobrevivido 78 y han recuperado 104 cadáveres, por lo que podrían haber muerto 568 personas. El barco surcaba abarrotado de migrantes. El portavoz de guardacostas griego aseguró que la cubierta estaba llena de gente por lo que asumen que el interior estaba igual de lleno. En esa bodega viajaban mujeres y niños, se calcula que un centenar acompañados de sus madres a quienes el capitán buscado para acusarle de trafico de personas y homicidio imprudente, metió abajo para librarse de los controles. Dudo que a agentes de la seguridad que te abordasen en alta mar no se les pasara por la cabeza bajar a la bodega o demandar por qué nadie llevaba salvavidas. Todas esas personas fallecidas iban a reencontrarse con sus seres queridos que trabajan y viven en Grecia, Italia y zonas cercanas. Un puñado siguen en el puerto a la espera de una noticia milagrosa. A los supervivientes les queda superar una vida en el limbo del nuevo campo de refugiados griego de Kalamata, estrenado hace poco más de un año. Allí permanecerán hasta poder certificar sus identidades, otros podrán conseguir reunirse con sus familias, la mayoría no y el resto está metido en grandes bolsas donde se lee una frase: “ bolsas para muertos”. Ni eso van a tener los centenares de mujeres y de niños que además de viajar hacinados en una bodega de ese pesquero, llevaban cinco días sin ingerir ni un solo alimento ni una sola gota de agua. Cientos de mujeres y niños que han muerto de la forma más terrorífica que se pueda uno imaginar. Encerradas, atrapadas, enfermas, deshidratadas, en pánico, ahogándose y hundiéndose en la zona más profunda del Mediterráneo a más de cinco mil metros de profundidad. Los 3.000 años condenatorios de cárcel calculados, son un insulto ante la que puede ser la mayor tragedia de inmigrantes de la historia.