El aguante del sufrido pueblo español

Ha llegado al verano y se mantiene en Moncloa, seguirá allí después de las vacaciones y las nuevas apuestas se marcan una nueva fecha: fin de año. Sánchez ha dado motivos hay para pensar que su situación es insostenible, con una corrupción tan abrumadora, tan brutal, tan soez al mismo tiempo, que es una falta de respeto que los sanchistas hayan montado un escándalo con Montoro y con Noelia Núñez. Presunto corrupto el primero y engañadora la segunda. Pero frente a la inconmensurable corrupción del sanchismo y ante las mentiras continuadas del Gobierno que incluyen al propio presidente, lo de los políticos del PP es una broma comparado con lo que se está conociendo del PSOE de Sánchez, del Gobierno de Sánchez, de la familia de Sánchez y del propio Sánchez.

También él engañó con su titulación de doctorado, firmó una tesis que no escribió, o al menos no la escribió en su totalidad, se conocen los nombres de los dos autores. Y a mentiras no le gana nadie. La última, su declaración de hace un par de días cuando dijo en su gira latinoamericana para reunirse con dirigentes de la izquierda radical, que en España no había corrupción desde 2018. No se puede tener mayor descaro, mayor desvergüenza.

La capacidad de aguante del sufrido pueblo español es infinita. Se comprende que se hagan apuestas sobre cuándo acabará la pesadilla, pero es difícil ponerle fecha porque los socios andan revueltos pero al final ceden porque Pedro Sánchez firma todos los cheques y decretos que hagan falta, y en el partido sigue contando con apoyos para llegar al 2027.

Había en el PSOE y el Gobierno gente sensata, seria, demócrata, pero ahora traga lo que haga falta con tal de mantenerse en el machito. Y además se apuntan a la estrategia de que hay que apoyar a P.S. porque en caso contrario habrá gobierno de extrema derecha. El PP no es extrema derecha, por mucho que lo repitan los sanchistas y sus socios. Segundo, ese argumento demuestra la escasa confianza que tienen los sanchistas en que Sánchez pueda ganar las elecciones. Y tercero y más grave, esos que presumen de bloquear a la extrema derecha que presuntamente gobernaría, demuestran su falta de respeto a las reglas de la democracia. Maduro en estado puro: parar al adversario a cualquier precio. Y si arrasan en las urnas, no se entrega el escrutinio y se destruyen las papeletas.

A Sánchez no se le echa ni con aguarrás, porque los que pueden hacerlo, los tribunales, se toman su tiempo para amarrar bien las pruebas. Y luego recursos y recursos. Hay que aguantar al peor gobierno de la democracia, también al más corrupto; al más inmoral políticamente hablando, porque apostata de todo lo que defendía. Hay que aguantar además que insulten a quienes cuestionan su comportamiento, su decencia.