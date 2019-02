150 años de un gran desconocido en Jerez

NADA más y nada menos me estoy refiriendo a Don Antonio Chacón. Un jerezano nacido en la calle El Sol número 60 y que fue considerado ‘El Papa del Flamenco’. Un cantaor que dignificó el flamenco en aquel entonces. Su historia no se puede contar sin la presencia de otro grande de los grandes, otro padre del flamenco actual, como es Manuel Torres. Uno sin el otro no se entendería el flamenco de ahora porque fueron sus máximas referencias. Del libro-CD escrito por Carlos Martín Ballester sobre el cantaor jerezano Don Antonio Chacón podemos extraer: “El jerezano Antonio Chacón (1869-1929), la mayor figura flamenca desde que la música comenzó a grabarse a finales del siglo XIX, fue un fabuloso transmisor del cante de artistas pretéritos (La Serneta, Curro Dulce, Silverio…), además del más grande creador flamenco elaborando un corpus de músicas novedosas y de una calidad desconocida”.

Pues este año se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento y creo que es de riguroso cumplimiento y deber replicar, recordar y reconocer su gran obra por nuestra cultura jerezana como patriarca y líder del flamenco, además con sede en nuestra ciudad. Si no somos capaces de reconocer y difundir al mundo entero nuestros máximos autores, creadores y artistas que realizaron una aportación única y definitiva a lo que hoy conocemos, en este caso como flamenco, estaríamos cometiendo o seguiríamos cometiendo un grave error.

Por eso desde la presidencia del Centro Cultural Flamenco que lleva su digno nombre en Jerez se informa que se han puesto en marcha con la colaboración de artistas, medios de comunicación, grandes conocedores y expertos de su figura y aficionados, un año de variadas actividades que se irán divulgando en cada momento orientadas a replicar esta gran conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Don Antonio Chacón.

Aplaudimos la implicación del Ayuntamiento que está siendo receptivo -siempre se puede algo más- a las propuestas realizadas para que siga en esa línea de colaboración e iniciativa, pues la causa lo merece. No se puede dejar pasar este acontecimiento y menos desde la delegación de Cultura y la Unidad de flamenco.Animamos e invitamos, ya que Don Antonio Chacón es patrimonio de todos, a que los agentes sociales, culturales, promotores, artistas y amigos del flamenco se unan a esta iniciativa de difundir, dedicar y conmemorar esta insigne figura como es Don Antonio Chacón, que junto con Manuel Torres hicieron una de las mayores aportaciones a esta cultura y nos interesemos por seguir conociendo a estos dos grandes creadores jerezanos.

Todo sea por la cultura y los grandes autores jerezanos desaparecidos, y los que siguen presentes porque sus obras enriquecen nuestra cultura y dan categoría a una ciudad en la que muchas veces somos algo lentos en reconocerlos. No nos vaya pasar como el vino de Jerez, que es el gran desconocido en España, y vaya ud condió.