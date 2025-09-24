Crónica personal
Pilar Cernuda
La derecha se?mueve
La colmena
Amo a mi país, pero no lo reconozco en este momento”. Lo ha dicho Angelina Jolie en el Festival de San Sebastián. En París, este fin de semana, con un humor ácido y muy crítico, cientos de personas salieron a las calles contra la tibieza de Francia ante el genocidio de Gaza. En una de las pancartas podía leerse (les traduzco del francés): “Si hubiéramos querido un Gobierno que nos jodiera, habríamos elegido a Brad Pitt”. Con perspectiva, tal vez se conviertan en unos de esos momentos colaterales y (aparentemente) menores que más contribuyan a cambiar las cosas.
La cultura siempre ha estado en los márgenes pero nos olvidamos de que es nuestra propia Historia la que nos ha demostrado, una y otra vez, que los cambios profundos, los estructurales y perennes, tienen que venir desde abajo. Como los simbólicos. Porque se cuelan en el imaginario y nos ayudan, incluso a los más incrédulos, a decir “basta”.
En todos los conflictos y procesos de reivindicación siempre se produce una tensión, legítima, entre lo importante y lo complementario. Les pongo un ejemplo que siempre me ha inquietado: la lucha feminista. ¿Priorizamos, por ejemplo, el lenguaje inclusivo o la batalla por la igualdad salarial? La respuesta sería evidente, la objetividad y pragmatismo del sueldo, si las mujeres no lo tuviéramos todo en contra, si no viviéramos en una sociedad que hemos inventado entre todos para otorgarle las posiciones de privilegio y poder a unos.
En Nueva York ha comenzado la Asamblea de Naciones Unidas con la guerra en Gaza en el centro del debate. Con Guterres diciendo bien alto y claro que “la magnitud de la muerte y la destrucción en la Franja superan a cualquier conflicto de la última década” y con Trump advirtiendo que “reconocer al Estado palestino es un premio para los terroristas de Hamas”. Sumen a las declaraciones la realidad de los vetos y de los intereses geoestratégicos y llegaremos a la conclusión, frustrante e impotente, de que no hay solución.
Pues esta columna es para decir BASTA. No vamos a mirar para otro lado, no vamos a pensar que nuestras acciones no sirven para nada, no vamos a restar importancia a quienes tengan el arrojo de decir lo que piensan. Acabo de adherirme a un “manifiesto en solidaridad con el pueblo palestino”. ¿Para nada? Tal vez, pero me vale para ponerme de un lado de la historia. Al menos hoy voy a creer en la fuerza de la gente, en nombres y apellidos que, desde la insignificancia de lo anónimo, son capaces de empujar para cambiar las cosas.
También te puede interesar
Crónica personal
Pilar Cernuda
La derecha se?mueve
Confabulario
Manuel Gregorio González
Dios y EEUU
La colmena
Magdalena Trillo
Basta
En tránsito
Eduardo Jordá
Corrimiento de tierras
Lo último
El parqué
Tras la estela de EEUU
EDITORIAL
El horror de Gaza
Desde la espadaña
La mirada de la Virgen de la Merced