¿Conejo, tú sueltas pelo?

"Yo no. Pues tú mismo". Así es, los partidos están teniendo serias dificultades para fichar buenos perfiles. Son más los que dicen no.

¿Pero, vale cualquiera para una labor tan seria como defendernos a los ciudadanos? Estamos asistiendo a una extraña, desconocida captación y estrategia de selección de candidatos. Quizás porque no interesa meterse en política en la actualidad.

Me refiero a las próximas elecciones de mayo, donde los partidos políticos parece que van en un microbús por las cafeterías y asociaciones de la cuidad para captar candidatos.

Cualquier persona con una vida normal a la que hayan llamado les habrá dicho que no. Entiende que su vida está medianamente equilibrada. Entonces, ¿ merece la pena asumir la responsabilidad cuando la política está muy mal vista hoy día? Si te metes, automáticamente la mitad de tus vecinos ya no te mirarán con los mismos ojos. Si tienes hijos tendrán que soportar actitudes indecentes de terceros cabreados porque son del otro lado.

Además de todo esto la situación actual no es comparable con la que acaba de terminar por ejemplo en la Junta de Andalucía. En esta nueva etapa no dará tiempo a tejer la red que tenían los de antes, porque durarán poco los nuevos. Estarán unos pocos meses o escasos años y otra vez a empezar.

El que va a sufrir va a ser el usuario. Primero por la resistencia al cambio de la estructura fija alienada y después, por el periodo de adaptación de los que vayan a entrar. ¿Dónde quedaron los políticos de corazón y vocación? Desapareciendo a ritmo vertiginoso, refugiados en sus casas y sus buenos trabajos. Volviendo la cara al circo que hay en la actualidad, salvo algunos o algunas que han tenido que tragar saliva y volver a su ciudad o la provincia.

Una medida sorprendente y nada descabellada ha sido el golpe de timón del PP en Cádiz. Todo esto producto de observar el movimiento a la hora de elegir los candidatos de otros partidos más nuevos. No se ve brillo en los nuevos fichajes. ¿Será que los que se han apoltronado en esos nuevos partidos están bloqueando la entrada de perfiles bien preparados y con posibilidades de éxito para el partido? No quieren sombras y los de Madrid no están al día.

Si lees las noticias en estos días sorprende. Hay partidos que están ultimando las listas y solo quedan uno o dos meses mal contados para las elecciones, no está la cosa clara. Verás tú que al final se lía en las generales. Se tuercen las locales, vuelve a ganar Pedrito..... y vaya ud Condió.