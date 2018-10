La izquierda necesita a Franco

Aquién le conviene mantener políticamente viva la memoria de Franco? Al nuevo PSOE poszapaterista y sanchista y a la extrema izquierda poscomunista de Unidos Podemos que porta en su más rancio ADN los restos del PCE. También, un poquito, al mutante Ciudadanos que se mueve dando saltitos entre el PSOE y el PP como Cantinflas bailando el bolero de Ravel (véanlo en YouTube). En su último saltito Juan Marín afirma que pretende acabar con "40 años de práctica dictadura socialista" tras haber sido el puntal del Gobierno de Susana Díaz.

A quien no le conviene este tira y afloja con Franco y su momia es al PP. No porque le descubra sus vergüenzas franquistas, que no las tiene, sino porque la izquierda intenta demonizarle como criptofranquista heredero del dictador. Todavía funciona entre nosotros lo de la limpieza de sangre que distingue entre cristianos viejos y cristianos nuevos conversos, esta vez en versión ideológica: la izquierda posee limpia sangre democrática mientras que la derecha es la marrana sospechosa de practicar el franquismo en secreto.

Por eso la izquierda necesita mantener políticamente vivo al dictador aunque sea, agotados otros recursos, paseando su momia como hizo el doctor Velasco cuando desenterró a su hija, se la llevó a su casa y la momificó, peinó, vistió y alhajó para que presidiera sus veladas y almuerzos llegando a sacarla de paseo por Madrid en su carruaje. El inteligente Vázquez Montalbán explicó por qué escribió su famoso "¿contra Franco vivíamos mejor?": "Escribí esta frase hace tiempo con un interrogante porque temía que era el criterio de cierta izquierda conservadora… Creo que parte de los males de la izquierda es que no superó esa situación de vivir contra el franquismo". ¡Quién le habría de decir al hijo del militante del PSUC encarcelado tras la guerra, él mismo militante de este partido entre 1961 y 1969 por lo que también fue condenado y encarcelado, que tantos años después la izquierda seguiría sin superar esa situación de vivir contra el franquismo!

Solo la izquierda necesita sacar a Franco de la historia y de su tumba para traerlo, como aliado, al presente político. Como ha escrito Rosa Díez refiriéndose a la ridícula visita de Carmen Calvo al Vaticano: "Los golpistas catalanes piden mediación extranjera para enterrar la democracia española y el Gobierno de Sánchez para desenterrar a Franco".