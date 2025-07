Jerez, 1942: última semana de mayo (y III)

Los anuncios también volaban por el método boca-oreja. A saber: se vendía un piano de cuerdas cruzadas con razón en la relojería de la calle Doña Blanca 24. Puertas, ventanas y un horno pequeño se podían adquirir en calle Santa María 8. Alguien perdió una estilográfica entre las calles Cartuja y Algarve -gratificarían Los Amarillos-. En la calle San Agustín 16 se ofrecían clases de párvulos a particulares. Antolín Martínez, con razón en calle Arcos 42, se ofrecía para castrar ganado. En la calle Pozuelo 1 estaba la Escuela Menéndez Pelayo, especializada en la formación de oposiciones y tramitación de la documentación a policía (agentes de tercera clase). En la Guarnicionería Duarte se vendía un faetón pequeño para caballo. Una jornada más abría sus puertas en calle Algarve 29 ‘Fotografía Castillo’: tres postales en color, 10 pesetas; tres medias postales en color, 6 pesetas; ofertas especiales para las primeras comuniones.

A las doce y media del domingo 31 de mayo la banda municipal ofreció un concierto en la plaza General Primo de Rivera con arreglo al siguiente programa: primera parte: ‘Peñalver’ (pasodoble asturiano), Méndez; ‘El juglar de Castilla’ (coro y danza), F. Balaguer; ‘La isla de las perlas’ (selección del acto primero), P. Sorozábal; segunda parte: ‘El baile de san Antonio de la Florida’ (scherzo inspirado en el cuadro de Goya del mismo título), M. Torroba; Monte Carmelo (fantasía), M. Torroba; ‘El niño’, José L. Medai-Villa. A las ocho de la tarde salió de la Iglesia de San Marcos un rosario vespertino recorriendo el siguiente itinerario: Compañía, Francos, San Juan, Carrizosa, Liebre, Moral y San Lucas, regresando a este templo por la puerta de la Epístola, y terminando los cultos con salve solemne.

El Teatro Villamarta estrenaba otro acierto del cine español: ‘A mí no me mire usted’ -considerado hasta la fecha como el mayor éxito del gran actor cómico Valeriano León-. A las tres de la tarde y a las cuatro y media… sendas sesiones de la película -comedia policiaca- ‘La casa encantada’. En las Esclavas se celebró el último día del triduo en honor de la Santísima Trinidad. A las seis y media de la tarde, con sermón del reverendo padre José Luis Díez Gutiérrez, sacerdote jesuita. No pocos jerezanos aprendieron entonces contabilidad por correspondencia gracias a la propuesta formativa de la célebre academia CCC. Manuel Rodríguez Fernández era el titular de la delegación -con sede social en calle Bodegas 20- de C.I.A. -mutualidad sevillana de seguros de accidentes de trabajo, incendios (en general, incluso cosechas), individual contra accidentes. José Monroy era el montador autorizado en Jerez, con garaje central, de la firma ‘Gasógeno patentado Palomo’. Varias parejas de novios acudieron al Hotel Los cisnes para reservar mesa anticipadamente de cara a la actuación el martes 2 de junio de la orquesta ‘Los bohemios’.

El domingo 31 celebraron su día las señoras Trinidad del Pino, viuda de García-Mier; Trinidad García Troya, de Herrerapicazo (Antonio), Trinidad Romero de Jurado (Juan M.) y la señorita Trinidad Sierra Piñero. Llegó de Madrid, donde cursaba sus estudios, Adolfo Balbás de los Ríos. Paseaban su compartida ilusión Conchita Fernández Humanes y Manuel Valderas Sevilla quienes, días atrás, y ante el párroco de San Pedro, Anselmo Andrades, firmarían su contrato de esponsales. Los testigos de ella: Juan Herrera y Fernández Humanes, Francisco Paz y José María Gago. Los testigos de él: Juan García Pina, Leopoldo Bilbao y José Luis Bohórquez y López de Meneses.