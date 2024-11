Jerez y bodegas Cayetano del Pino: una copa con David Puerto y Yago Yerga (y III)

Anotemos, sin más dilación, en nuestra agenda: las visitas pueden reservarse a través de internet, in situ en la tienda física de la propia bodega e incluso comprar las entradas cinco minutos antes del horario establecido para las mismas (mañanas: todos los días de la semana -de lunes a domingo- en pases de 10.30, 11.30 y 13.00 horas; y tardes: martes, jueves y sábados a las 18.00 horas), con descuentos para jubilados, estudiantes… El Centro de Visitas de Cayetano del Pino plantea que, a corto plazo, el contenido de las visitas incluso cambie sustancialmente para quien desee revivir esta experiencia turística, que lo es a su vez de sensaciones personales. Y esto “para que el turista no vea lo mismo si viene de nuevo, tras una primera visita, porque tenemos más material del siglo XIX en la recámara, como botellitas antiguas, más etiquetas. Queremos ir reciclando, ir cambiando la experiencia del visitante”. Bodegas Cayetano del Pino recibe enoturistas de todos los continentes. Los alemanes se llevan la palma. No cesan de visitar esta casa bodeguera sita en Plaza Silos. De Francia y Estados Unidos también proviene un altísimo número de personas interesadas por la calidad superior de tan solicitados caldos de esta bendita tierra. Antaño se desconocían ciertos maridajes –“con comida indonesia, con comida tailandesa, con sushi”- y, a fin de cuentas, el alcance real del vino de Jerez. Esta moda no es, ni por asomo, pasajera. Cayetano del Pino ha desarrollado este 2024 una programación específica de cara a la Fiesta de la Vendimia: desde un 20% de descuento en las visitas, hasta la participación en rutas con el Ayuntamiento, en ‘De copa en copa’, catas magistrales…

Todos los jueves Yago Yerga publica en las redes sociales cuanto ha titulado como ‘Los jueves históricos de Cayetano del Pino’: “En estas publicaciones vamos dando a conocer todo ese material que además tenemos digitalizado al completo. Son muchas las personas que nos preguntan sobre alguna exposición monográfica de un tema concreto. Y le respondemos que aquí la tenemos a su disposición y podrá disfrutarla si nos visita. Ponemos además nuestra dirección de correo electrónico para que nos pregunten sobre Historia o sobre cualquier otra temática. Nosotros responderemos muy gustosamente. Para nosotros, en efecto, sarna con gusto no pica. Tenemos la suerte de estar enamorados de nuestro trabajo. Sin ir más lejos, hace unos días, un periodista de Uruguay, que además tiene una Fundación cultural, nos solicitó las etiquetas de Uruguay que poseemos para una exposición”.

Es reseñable “el fondo de armario” de etiquetas taurinas. La mayor parte provienen de la mítica revista ‘La lidia’, “que fue la primera que tenía impresiones gráficas a color”. Este entronque nace de la afición taurina del fundador de la bodega Cayetano del Pino Vázquez. La colección de etiquetas se divide por series. Descolla, verbigracia, la dedicada al vermut. “Aquí fueron muy famosas las litográficas malagueñas -matiza Yago-, muchas de ellas se estaban además instalando en Jerez. Otras como ‘Madriguera’, de Cataluña. O Artes

Gráficas de Gijón. Subsistía ahí un submundo de gráficas en el sector bodeguero que podemos calificar de maravilloso”. ¿Cuál es la asignatura pendiente de los jerezanos respecto a sus vinos? No lanzo la pregunta al voleo. David Puerto considera que “mucha culpa de ello la hemos tenido las propias bodegas, al no difundir correctamente lo que significa el vino de Jerez, de nuestra tierra. Especialmente los jerezanos tenemos un gran déficit de conocimiento en lo concerniente a nuestros propios vinos. Y esto tendría que ser la bandera de Jerez allá por donde vayamos. Es verdad que la hostelería ahora, gracias a Dios, sí está dando un impulso a estos vinos y grandes hosteleros con renombre están apoyando mucho e impartiendo formación. El Consejo Regulador está desempeñando un papel bastante importante para formar al jerezano y a todos los aficionados al mundo del vino de Jerez. El jerezano sí tiene esa asignatura pendiente”.

Enseñanza, formación, enriquecimiento cultural. “Cuando exponemos la historia del vino de Jerez -indica Yago- la gente se sorprende ante la cantidad de civilizaciones que han pasado por aquí. Los árabes han estado aquí cinco siglos, el jerez siempre ha tenido un carácter de vino viajero, la relación que hemos mantenido con Cádiz, que está cerca pero está lejos, después lo pionero que hemos sido en el siglo XIX, ciudad con alumbrado público, la primera licencia de tren… Hay una serie de acontecimientos que bien por la inmediatez de las cosas de hoy día o bien porque ya lo damos por hecho… pues quizá no se han puesto tanto en valor. Alguna que otra vez hemos hecho visitas con colegios y luego los hemos llevado a la viña. Y después los llevamos a la bodega con mosto, que también tenemos mosto para los menores de edad, y les explicamos un poquito, y así cubrimos esa parte didáctica por la que apuesta Fulgencio. Estamos en una bodega de mitad del siglo XIX”. David Puerto y Yago Yerga defienden a ultranza una propuesta nada desdeñable: que el vino de Jerez tenga una asignatura en los colegios al menos de la provincia de Cádiz. Dicho queda. ¡Ojalá prospere la idea!