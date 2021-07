¿Tiene opciones España para el oro?

Oyarzábal, el denominado falso nueve, sería el que nos sacase del atasco en que nos metió primero Egipto y después otro tan igual, tan parecido en su rusticidad como es Australia. Sin hacer gol en unos Juegos desde que el barcelonista Gabri marcó allá por el Pleistoceno, un testarazo del txuri urdin iba a impedir que mañana fuéramos con lo puesto y con todo a una carta frente a Argentina y es que Dios escribe derecho con renglones torcidos.

Claro que por entonces ya estaba en el campo ese ariete de verdad que es Rafa Mir, lo que conllevó un efecto de distracción a los gigantescos centrales aussies. Pero mirando las cosas con cierto distanciamiento aún no es fácil de comprender por qué España ha ido a Japón con la vitola de favorito. Dos equipos que no son nadie en el concierto universal se bastaron con cierta organización combinada con una aglomeración de efectivos por detrás del balón para no pasar apuros.

El equipo juega bien, pero cuando llega a tres cuartos es como si en vez de una frontera virtual hubiese un foso lleno de cocodrilos. Un centro modélico de Asensio a pierna cambiada y un desvío de Oyarzábal en el corazón del bosque de australianos permite que mañana vayamos a una cita con optimismo. Y eso que espera un equipo que sí es gente en el panorama mundial, pero ese gol de Oyarzábal ha servido para recobrar una ilusión que se diluía.

El equipo está notando la ausencia de Ceballos y bien que mejoró cuando De la Fuente le dio entrada a Asensio y a Bryan. Ambos alborotaron el cotarro, uno con la amenaza que supone su zurda y el otro con esos desbordes que tanta superioridad crean. A ver qué da de sí el choque con los argentinos y también a ver sí se confirma eso de que España es favorita para el oro. Y es que la verdad es que hasta el momento, la cosa no parece pasar de una simple elucubración.