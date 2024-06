El orden de la Magna

CON esto de la procesión Magna Mariana que tendrá lugar en Jerez el próximo 12 de octubre hay opiniones para todos los gustos. Ocurre con las cofradías más o menos lo mismo que con el fútbol. Ahora que España está jugando la Eurocopa y estamos encantados con el equipo que nos representa, todavía habrá alguno que tenga su alineación propia y cuestione a Luis de la Fuente como seleccionador.

La Magna Mariana saldrá como tenga que salir —que será una incógnita hasta que llegue el día— y después se hará balance si verdaderamente se organizó bien o si hubo que haber dejado en el banquillo a algún centrocampista de estos que están siempre currando en la sala de máquinas.

Pero puestos a cuestionar, ya dejamos en estas páginas la primera tesis sobre la organización. Según el orden de paso que se filtró el pasado viernes y que este medio publicaba en sus páginas, las imágenes coronadas serán las últimas en pasar. Dejando a un lado las coronadas de gloria como son la Patrona y el Carmen, no debería de ser aceptable que las coronadas vayan en los últimos puestos ya que se hace como una especie de agravio comparativo. No existen imágenes de primera o segunda, a pesar de lo que puedan pensar muchos ‘cofrades’. Este grupo van ordenadas de menos tiempo a más tiempo coronadas, orden que en el resto de las imágenes no se ha respetado.

Cierra la Virgen del Socorro tras la exigencia de la hermandad de la Viga de ir la última al ser copatrona de Jerez la imagen mariana de la Catedral.

Quizá hubiera sido más fácil haber hecho un orden de paso por día y jornada y no haberse metido en el túnel de las discrepancias. Ahora, cada cofrade hará su propia lista y su propia alienación. Como en el fútbol. Y se pondrá en la picota al seleccionador del orden de paso que en este caso pasa por ser el consejo de la Unión de Hermandades.