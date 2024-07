Un proyecto de todos

Muchos jerezanos se temen que la rimbombante candidatura a la Capitalidad Europea 2031 vaya a ser un arma arrojadiza en la ciudad entre el equipo de gobierno y la oposición en vez de aprovechar la iniciativa para sembrar de cara al futuro, incluso más allá de 2031. Hacen falta iniciativas vinculadas al proyecto y sobran críticas que no sean constructivas y que no aporten soluciones. Si como dicen los políticos de unos y otros, esto es un proyecto de ciudad, que sean ellos los primeros en no olvidar que no es un proyecto de ninguno de ellos. Se trata de sumar, no de dividir ni restar.