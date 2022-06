Cómo reirse con la campaña: Jajajá

Dice la presidenta madrileña que Andalucía le coge lejos y que por tal circunstancia no se prodigará en la campaña, que pierde mucho tiempo cuando viene a Jerez o a Algeciras. Se ha excusado con amabilidad. Jajajá. Doña Isabel explicó ayer que cuando va a Ávila tarda "45 minutos o una hora", y cuando viaja al sur de España, en concreto a Algeciras, como hizo el pasado martes, "entre el avión, el coche y el tren estoy el día entero". Jajajá. Pues que venga a Sevilla que está a dos horas y media desde que Felipe promovió el AVE para que Andalucía no se quedará descolgada del resto de España. O que apoye a Moreno en Córdoba, que son dos horas solamente desde Madrid. La cara de tontucios que debemos tener los electores cuando nos ofrecen semejantes explicaciones. Y todo porque es apoyada por Vox en la Asamblea. ¿No me digan que no es divertida la campaña electoral? Han desaparecido los cubos y los cepillos para la pegada de carteles de la primera noche, pero nos podemos reír con estas verdaderas perlas. Otro ejemplo. Siete años han tardado en el concurso de agrupaciones de carnavales de Cádiz en arrearle al alcalde menos presentable de la historia de la democracia de la ciudad. ¡Siete años! A los pobres Carlos Díaz y Teófila los tenían fritos. Pero con el Kichi, ay, algodoncitos hasta que ya, por fin, ha pasado por esa crítica ácida, libérrima y en ocasiones descarnada de toda buena letra. ¡Almas mías, cómo se os ha notado el compadreo con uno de los vuestros durante tanto tiempo! Jajajá. Los repartidores de carnés siguen diciendo que la tal Olona nació en Alicante. Pero uno mira la guardia pretoriana de Moreno, la que tiene despacho en San Telmo, y aparecen una señora de Cantabria (la directora de Relaciones Institucionales), un señor de Valladolid (el secretario general de Presidencia), uno de la bellísima provincia de Burgos (el director de Análisis y Estudios) y un catalán de prestigio (el secretario general de Acción Exterior). Jajajá. ¡Menos mal que está el bueno de Antonio Sanz, que es de Jerez de la Frontera, que ya se sabe cómo se comen las papas allí! Ay, qué risa, María Luisa. Los de la izquierda más a la izquierda tienen peor ambiente interno que una familia obligada a gestionar un proindiviso. Son de tantos colores que pueden formar el grupo parlamentario de los Lacasitos. Ñam, ñam. El candidato del PP dice que su rostro vale más que las siglas. Y a mi Juan (Espadas) lo ponen de peligroso sanchista cuando es el verdadero moderado, como ha demostrado al negociar presupuestos con varios partidos. Esto no ha hecho más que empezar. ¿Hablará esta vez Juanma con la vaca (que ríe) como en la anterior campaña? Pero que la vaca sea andaluza, oiga. No vale una tudanca. Jajajá.